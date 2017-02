Xhensila Kodra

Dy javë pas nismës së marrë nga ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri, për dorëzimin në mënyrë vullnetare të armëve pa leje, janë mbledhur mbi 63 mijë armë e municione luftarake. Lajmi u bë dje me dije nga shefi i Sektorit të Rendit Publik në Drejtorinë e Policisë së Shtetit, Albert Dervishaj. Në një intervistë për “Gazeta Shqiptare”, Dervishaj pohoi se në një ditë, numri i armëve të dorëzuara arrin deri në 40. Ndërkohë që në rang vendi, qytetet që kryesojnë janë Berati, Fieri, Durrësi dhe Dibra. Sipas zyrtarit të policisë, armët e dorëzuara janë kryesisht armë të grabitura nga depot e shtetit në vitin 1997, por në disa raste ka pasur edhe nga ato armë që mund të jenë trafikuar në rrugë të ndryshme. Afati i fundit për dorëzimin e tyre është 30 prilli, dhe pas kësaj date, çdo person që do të kapet me armë pa leje, rrezikon deri në 15 vite burg.

Ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri ndërmori një nismë për dorëzimin e armëve pa leje në mënyrë vullnetare. Sa është numri i armëve të dorëzuara deri më tani në territorin shqiptar?

Në zbatim të nismës #shqiperiapaarme të ndërmarrë nga ministri i Punëve të Brendshme, z. Saimir Tahiri, nga Drejtoria e Policisë së Shtetit për dorëzimin vullnetar të armëve dhe municioneve që mbahen pa leje nga banorë të ndryshëm, u krye vlerësimi i situatës dhe i faktorëve, nga ku rezultoi domosdoshmëri dorëzimi i armëve dhe materialeve të tjera luftarake që mbahen pa leje nga shtetasit. Kjo nismë është konkretizuar në një amnisti afatshkurtër për dorëzimin vullnetar dhe grumbullimin e armëve të paligjshme nga duart e civilëve në Shqipëri. Ligji Nr.141/2016 “Për dhënie amnistie”, hyri në fuqi në datën 15 janar 2017 dhe do të zbatohet deri në datën 30 prill 2017. Në Shqipëri pas ngjarjeve të vitit 1997 dhe grabitjes së armëve nga depot shtetërore, janë zbatuar edhe amnisti të tjera. Sigurisht janë arritur rezultate të kënaqshme, por fakti që armët e zjarrit janë një mjet i rrezikshëm krimi, është e domosdoshme që sa më shpejt të mbledhim armët pa leje. Për sa i përket numrit të armëve të mbledhura, ditët e para të procesit kishin një rezultat nga 8-10 armë në ditë. Aktualisht trendi i armëve ka ardhur në rritje dhe prej disa ditësh dorëzohen në strukturat e policisë nga 30-40 armë zjarri dhe me dhjetëra municione. Në të gjithë vendin, nga qytetarët shqiptarë për 15 ditë janë dorëzuar vullnetarisht mbi 320 armë zjarri të llojeve dhe kalibrave të ndryshëm, rreth 109 granata, mbi 63.000 municione të ndryshme etj., gjë që tregon se nisma është përqafuar nga një pjesë gjithnjë dhe më e madhe e qytetarëve. Në këtë punë të madhe, Policia e Shtetit është e organizuar nga qendra në bazë, dhe sidomos punonjësit e policimit në komunitet, specialistët e policisë së zonës janë duke trokitur derë më derë me qëllim që të informojnë dhe ndërgjegjësojnë çdo shqiptar për dorëzimin e armës pa leje, territori po kontrollohet në bazë të një grafiku të hartuar sipas strukturave policore vendore. Gjatë kësaj pune, Sektori i Marrëdhënieve me Publikun në polici, po mban një komunikim permanent me median për të bërë me dije rezultatet që po arrihen. Prandaj është edhe rasti të falënderohen mediat për përcjelljen e mesazheve dhe të gjithë punës që po bëhet nga policia. Ne jemi optimistë se rezultatet do të vijnë në rritje edhe në ditët në vijim.

Në cilat qytete janë dorëzuar më shumë armë dhe cili mban numrin më të lartë?

Nga të gjitha zonat dhe trevat e Shqipërisë, ku më shumë dhe ku më pak, ka armë dhe municione luftarake pa leje. Për sa i përket dorëzimit të tyre, disa drejtori vendore të policisë janë në shifrat më të mira, si Berat, Fier, Durrës, Dibër, por nuk mbeten larg edhe drejtoritë e tjera. Puna po vazhdon me ritëm të shpejtë dhe nga të gjitha strukturat e policisë.

Përveç armëve, a ka pasur municione të tjera luftarake? Nëse po, çfarë përkatësisht?

Sikurse u sqaruan disa shifra edhe më lart, armët e zjarrit janë të tipave automatik, kallashnikov, pushkë të llojeve të ndryshme, pistoleta, mitraloz, por ka edhe granata, ndezës, djegore, apo edhe municione të ndryshme.

Këto janë armë që kanë dalë nga depot e 1997-ës apo edhe armë të viteve të tjera?

Kryesisht janë armë të grabitura nga depot e shtetit në vitin 1997. Ndonjë rast mund të ketë edhe armë që nuk është e atij inventari, por që mund të jetë trafikuar më vonë në rrugë dhe për arsye të ndryshme. Por duhet të theksojmë se, të gjitha armët që dorëzohen vullnetarisht në këtë periudhë, amnistia i përfshin, kështu që në radhë të parë falënderimi shkon për ata qytetarë që e kanë marrë tashmë vendimin dhe i kanë dorëzuar ato. Së dyti, thirrja i shkon edhe pjesës tjetër të qytetarëve që posedojnë një armë zjarri apo municione luftarake që të marrin sa më shpejt vendimin për dorëzimin e tyre. Kjo do t’i bëjë ata dhe familjet e tyre më të sigurta, sepse në radhë të parë do të gjejnë paqen me veten, do të largojnë një mjet të rrezikshëm si arma e zjarrit, do të tregojnë se janë qytetarë të devotshëm, respektues të ligjit, dhe ligji në këtë rast i favorizon.

Kush janë grupmoshat që janë sensibilizuar për dorëzimin e armëve pa leje?

Fushata sensibilizuese nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe e Policisë së Shtetit i ka përfshirë të gjitha grupmoshat; çdokush duhet dhe mund të japë kontribut në këtë drejtim, madje edhe nxënësit e shkollës mund t’i bëjnë “presion” pozitiv prindit nëse ka parë që ka një armë zjarri pa leje, dhe në këtë rast ndikimi është shumë i madh. Ndërsa dorëzimi vullnetar i armëve, kryesisht ka përfshirë moshën e mesme dhe të tretë. Personalisht mendoj që brezi i ri, nuk e ka përjetuar vitin 1997 dhe nuk ka pasur mundësi të sigurojë armë në këtë vit. Por është i mirëpritur kontributi i të gjitha grupmoshave.

Ministri ka pohuar se afati i fundit i dorëzimit të armëve është 30 prilli. Si do të procedohet më tej?

Po, afati i fundit i dorëzimit vullnetar të armëve të zjarrit dhe materialeve luftarake është data 30 prill 2017. Pas këtij afati Policia e Shtetit, ashtu si edhe më parë, do të vazhdojë të zbatojë me rigorozitet ligjin, por nuk ka më amnisti për ata shtetas që do të konstatohen me armë zjarri që i mbajnë me vete, në automjete, në banesë etj.

Po ata persona të cilët pas kësaj date do të kapen me armë pa leje, sa vite burg rrezikojnë?

Sipas pikës 1 të ligjit nr. 141/2016, amnistohen nga ndjekja penale të gjithë personat që dorëzojnë armët e zjarrit të çdo lloji, sipas parashikimeve të paragrafit të dytë, të tretë dhe të katërt të nenit 278 të Kodit Penal. Konkretisht: Paragrafi i dytë: Prodhimi, shitja, blerja, ofrimi për shitje, dhënia ose marrja në çdo formë, tregtimi dhe transportimi i armëve dhe i municioneve luftarake, lëndëve plasëse, i bombave ose minave pa lejen e organeve kompetente shtetërore dënohet me burg nga pesë deri në pesëmbëdhjetë vjet.

Paragrafi i tretë: Falsifikimi ose fshirja, zhvendosja ose ndryshimi i paligjshëm i shenjave mbi armët dhe municionet luftarake dënohet me burgim nga një deri në pesë vjet.

Paragrafi i katërt: Mbajtja e municioneve luftarake, pa lejen e organeve kompetente shtetërore, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy vjet.

Nga praktika e këtyre ditëve, më shumë janë dorëzuar armë zjarri që përfshihen në paragrafin e dytë, gjë që do të thotë se ky sanksion është mjaft i rëndë nëse dikush do të kapet apo do t’i gjendet një armë zjarri pa leje.

Mendoni se ky aksion do të parandalojë ngjarje të rënda kriminale apo do të ulë numrin e kriminalitetit në vend?

Sipas statistikave dhe të dhënave për kriminalitetin në Shqipëri, ne besojmë që nivelet e sigurisë dhe të stabilitetit janë të tilla që njerëzit të bëhen të ndërgjegjshëm për dorëzimin vullnetarisht të armëve të paligjshme. Dorëzimi vullnetar i armëve të zjarrit dhe materiale të tjera luftarake, të cilat mbahen pa leje nga shtetasit, do të ndikojë në rritjen e sigurisë publike dhe parandalimin e krimeve. Paraprakisht janë analizuar treguesit e performancës të përcaktuara në Strategjinë e Rendit Publik 2015-2020, dhe parashikojmë që grumbullimi i armëve do të ndikojë mjaft në uljen e kriminalitetit.

Çfarë do të ndodhë me armët që po dorëzohen? Ku do të shkojnë ato?

Të gjitha armët dhe municionet që dorëzohen në mënyrë vullnetare, do të dorëzohen në magazinat e Ministrisë së Mbrojtjes, dhe më tej është kompetenca e atij institucioni për të vepruar sipas procedurave ligjore.

Cila është procedura që do të zbatohet për dorëzimin e armëve?

Qytetarët që disponojnë armë zjarri dhe materiale të tjera luftarake pa leje dhe që shprehin dëshirën për t’i dorëzuar vullnetarisht ato, njoftojnë paraprakisht në strukturën më të afërt të Policisë së Shtetit. Pra, qytetarët për të dorëzuar armë pa leje mund të veprojnë në një nga këto mënyra: Të telefonojnë në numrat e telefonit 112 ose 129 të policisë; të paraqiten personalisht pranë Zyrave të Shërbimit të Qytetarëve/Shërbimin e informacionit pranë strukturës vendore policore më të afërt; të takojnë në zonë dhe njoftojnë specialistin e policisë së zonës (për zonat e largëta); të dërgojë email në adresat elektronike të Policisë së Shtetit apo të Komisariatit Dixhital. Në momentin e deklarimit, shtetasi udhëzohet nga punonjësi i policisë se nuk duhet të qarkullojë me armën e zjarrit dhe materiale të tjera luftarake nga vendi ku ato i mban, deri në paraqitjen e punonjësit të policisë për marrjen në dorëzim të tyre. Brenda 24 orëve, punonjësi i Policisë së Shtetit do të shkojë në adresën e dhënë prej qytetarit, përpilon procesverbalin e marrjes në dorëzim të armës apo materialeve të tjera luftarake dhe e dorëzon në magazinën e armatimit të strukturës vendore të Policisë së Shtetit.