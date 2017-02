04 Shk 2017Posted by us er

Këngëtarja Linda Halimi këtë vit do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovizion me këngën ‘Botë’. Përgjatë 10 viteve, artistja e re është bërë e famshme duke qenë pjesë e disa garave, përfshirë edhe ‘American Idol’ në SHBA”, është fjalia hyrëse e shkrimit që gazeta franceze “Le Figaro” i ka kushtuar Linda Halimit, duke treguar pastaj për pjesëmarrjen e këngëtares në gara të ndryshme, dhe këngën “Botë”. “Në fund të vitit të kaluar, Linda Halimi ka fituar çmimin në edicionin e 55-të të Festivalit Ndërkombëtar të Këngës, të organizuar nga kanali publik RTSH. Këngëtarja, e cila së shpejti do të mbushë 28 vjeç, ka fituar me këngën e saj ‘Botë’, duke marrë kështu votat e publikut si edhe të jurisë profesionale. ‘Kënga ime është për gjithë gjërat që po ndodhin në botë. Kjo këngë është për të gjithë ata që janë ndjerë së paku një herë se nuk i përkasin këtij vendi, për shkak të etnitetit, gjinisë apo sepse janë ndjerë të vegjël në një fazë të jetës së tyre, janë gjykuar për vendimet e tyre, të pafat, apo janë ndjerë të ngulfatur’, janë fjalët e këngëtares që janë cituar. Në vitin 2007, Linda Halimi ka qenë në mesin e 10 talenteve më të mira në spektaklin e talenteve ‘Ethet e së Premtes’, duke krijuar grupin ‘Ngroba’ për dy vite. Kurse në vitin 2009, ajo ka fituar në festivalin “Top Fest” dhe ka lançuar disa këngë para se të zhvendoset në Shtetet e Bashkuara. Pastaj në 2016-tën ajo mori pjesë në ‘American Idol’, duke përfunduar në top-25. Shqipëria merr pjesë në Eurovizion që nga viti 2004, kurse rezultatet më të mira i ka arritur në vitin 2012, me një këngë në gjuhën e vendasve ‘Suus’, kënduar nga Rona Nishliu. Kurse vitin e kaluar në Stokholm, Endea Tarifa me këngën ‘Fairytale’ ka dalë e gjashta në gjysmëfinale duke mos u kualifikuar për në finale”, ka shkruar “Le Figaro” për historinë e Shqipërisë në Eurovizion.