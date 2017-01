Nga Ilir Ikonomi

Kostë Çekrezi, i treti i munguari” i sjell lexuesit jetën e njërit prej personazheve më interesantë të historisë shqiptare. Rrethanat e lanë në harresë Konstandin Çekrezin, përkthyesin, gazetarin, historianin dhe politikanin e zjarrtë. Por, më në fund, kemi një përpjekje për ta rizbuluar dhe është rasti të themi me mirënjohje: Mirë-se-erdhe përsëri në botë Çekrez!

Shkrimtari Andon Andoni ka provuar penën në lëmin e pabesë të biografisë dhe ia ka dalë të na japë me thjeshtësi e siguri njeriun erudit dhe plot ndërlikime, që e kaloi jetën mes Shqipërisë dhe Amerikës.

Kostë Çekrezi (1892-1959) u lind në Ziçisht, Korçë, studioi në Greqi, pastaj mbaroi universitetin e Harvardit, SHBA. Ligjëroi si profesor në Uashington, u kthye në Tiranë, ku punoi si gazetar, u rikthye në Amerikë për të organizuar komunitetin shqiptar dhe vdiq papritur në afërsi të Uashingtonit. Jeta e tij ishte një energji e pafund: energji për të shkruar, për të polemizuar dhe për të kundërshtuar autoritetin. Ishte i rrëmbyer në hapat që hidhte dhe kjo bënte që të pengohej e të rrëzohej herë pas here.

Kur shkoi në Amerikë, Çekrezi u emërua kryeredaktor i “Diellit”, ndërsa më vonë punoi për njohjen e Shqipërisë nga SHBA. Këmbëngulja e tij ishte proverbiale. Aq me pasion e kishte marrë ai çështjen e njohjes së Shqipërisë nga Amerika sa në një rast, në vitin 1922, i paraqiti Departamentit të Shtetit një tablo tejet të zbukuruar të gjendjes në Shqipëri, duke deklaruar se një gjeolog i huaj kishte zbuluar atje rezerva platini! Çekrezi shkroi një histori të Shqipërisë në anglisht, ndër të paktat tekste, që e njihnin lexuesin amerikan me vendin e vogël ballkanik nga këndvështrimi i një shqiptari. Ai ishte plotësisht i kualifikuar për ta shkruar këtë histori, sepse kishte qenë vetë pjesëmarrës i saj, në vitet e vështira 1913-1914, kur shërbente si përkthyes pranë Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit në Vlorë e më pas në Durrës. Kostë Çekrezi, pedagogu me syze të rrumbullakëta dhe me flokët përpjetë, mund të kishte jetuar në rehatinë e Uashingtonit, si ligjërues i Universitetit Kombëtar, por në vitin 1925 ai vendosi të kthehej në vendlindje, duke sjellë me vete idetë për një demokraci të stilit amerikan. Në Tiranë, gazetari rebel guxoi të kritikojë autoritetin dhe u arrestua nga Ahmet Zogu. Vite më vonë, pjesëmarrja në një revoltë kundër mbretit (e ashtuquajtura “Kryengritja e Fierit”, 1935), për pak sa nuk i kushtoi jetën. Çekrezi u arratis në Itali, përfundoi në një kamp përqendrimi të Francës dhe mundi të hyjë përsëri në Shtetet e Bashkuara në vitin 1941. Ai dëshmoi menjëherë se nuk ishte shkëputur nga zakoni i rebelit: iu kundërvu Fan Nolit dhe Faik Konicës për mënyrën se si duhej shpëtuar Shqipëria që lëngonte nën pushtimin fashist, themeloi me shpejtësi të habitshme një gazetë dhe një organizatë dhe bashkëpunoi me Departamentin amerikan të Shtetit. Kur komunistët morën pushtetin në Shqipëri, në fillim Çekrezi e përkrahu regjimin e Tiranës, por, pastaj, ra përsëri në zhgënjim, ashtu si shumë të tjerë.

Kjo jetë plot komplikime dhe kthesa të papritura, vjen natyrshëm dhe me stil të këndshëm në rrëfimin e Andon Andonit. Autori ka bërë një punë shteruese disavjeçare për të rindërtuar përmes dokumenteve Kostë Çekrezin, pa e tradhtuar frymën dhe thelbin e heroit të tij karizmatik. Në ceremoninë mortore për Çekrezin, në vitin 1959, Fan Noli, dikur kundërshtar i tij, e filloi meshën me fjalët: “Vdiq fukara një burrë i madh i Shqipërisë”. Janë fjalë me vend, sepse, si shumica e rebelëve, Çekrezi ishte fukara, por, si pak bashkëkombës, ishte burrë i madh.

****

Njëqind e dy vjet më parë, në verën dhe vjeshtën e 1914-tës, Kostë Çekrezi është një nga njerëzit pjesëmarrës të luftës dhe përpjekjeve për të mbrojtur, të vetmin qytet të lirë të Shqipërisë Vlorën, pas shpërthimit të Luftës së Parë Botërore dhe rebelimit të kryengritjes së Shqipërisë së mesme. Ky fragment është shkëputur nga libri monografi i shkrimtarit Andon Andoni, “Kostë Çekrezi,-i treti i munguari”

NE MBROJTJE TE VLORES

Të mërkurën e 26 gushtit, rreth orës një e gjysmë të drekës morën udhën për në fshatin “Trevllazën”, ku do të mbahej mbledhja e vlonjatëve, muhaxhirëve dhe përfaqësuesit të Qeverisë për të shqyrtuar “fjalimet e mbaruara” (ultimatumin – A. A.) të dy ditëve më parë të rebelëve që kërkonin:

-Vlora të heqë dorë nga Mbreti.

-Të heqë shkabën prej flamurit dhe kështu shenja e shenjtë e Skënderbeut të jetë vetëm e kuqe dhe e zezë.

-Vlora të njohë si qendër Qeverinë e Shijakut.

-Të presë në qytet 200 rebelë.

Kostë Çekrezi, si sekretar i Komisionit të Kontrollit ishte në krah të delegatëve të Kolonjës, Hajdar Bej Starjes e Sefedin Kolonjës; të Përmetit, Qamil bej Frashërit dhe të tjerë burra, të cilët arritën në orën katër në bregun e fshatit “Trevllazën”, ku prisnin dhe delegatët e Gjirokastrës, Vlorës, Kurveleshit e Tepelenës, si Bexhet Gjinokastra, Qazim Kokoshi dhe Qazim Koculi, Qamil bej Risilia, Duro Shaska, Medi Borshi, Sali Gjinokastra (hoxhë) dhe të tjerë. Sapo filloi mbledhja, Çekrezin e prezantuan si delegat të Korçës, sido që s’ishte dërguar prej korçarëve. Edhe pse më i riu ndër ta, shtat-hedhur, kockëfortë dhe me një vështrim të thellë e plot energji, Çekrezi e mori fjalën pasi kishin folur më të vjetrit:

“Jam në hidhërim të thellë që kjo mbledhje është mbështjellur për të ruajtur këtë çikë, këtë kënd të Shqypnies, Vlorën, kurse dëshirojmë që të këtilla mbledhje të bëheshin për të zgjatur tokën e Shqypnies në këtë kohë kaq të rasëshme. Këto ditë kemi dëgjuar se Vlora do të bëhet teslim prej vlonjatëve vetë dhe gjithkujt tjetër që gjindet në Vlorë. Idea e teslimit të Vlorës nuk është një gjë e mirë. “Pasi rebelët s’mund të na japin asnjë sigurim që do të respektojnë nderin, jetën dhe mallin e secilit shqiptar, mbasi është i ditur tërbimi i rebelëve kundër atyre që kanë punuar si shqiptarë, dhe më tepër kundër Vlorës, që e ka mbajtur gjithnjë nalt idealin kombëtar”. Nga ana tjetër, në Vlorë gjenden aqë mijë muhaxhirë në gji të saj, të cilët s’mund t’i mbajë (me ushqime – A. A.) kurrë një qeveri kryengritëse, kurse ajo qeveri s’mund të marrë hua prej jashta për të përmbajtur ata dhe kështu Vlona do të mbytet në gjak shpejt a von”.

Dhe teksa fliste për turmën e rebelëve, iu kujtuan fytyrat e tyre të lerosura tërë djersë dhe që u vinte era raki dhe qepë dhe që, teksa i kishte takuar kohë më parë, kur shoqëronte Komisionin e Kontrollit, sa në Tiranë, Kavajë, Shijak e Durrës, thuajse të gjithë të rreckosur, të zbathur dhe pa opinga!!

Pastaj e pyeti Bexhet Gjinokastra: -Mund të na tregosh puna e Mbretit si bëhet?

Sa për çështjen e Mbretit, jo vetëm që Vlora nuk do të heqë dorë prej tij, por dhe vetë Mbreti nuk mund të ikë, se prishen vendimet e Konferencës së Londonit dhe atëhere mbushet dëshira e grekëve dhe serbëve që i shtyjnë rebelët të bëjnë kryengritjen për ta patur të lehtë pushtimin tonë. Sa për çështjen e flamurit, s’do as fjalë të bëj se ky kërkim është një kërkim i çmëndur.1

Qazim Koculi, kapedani i limanit të Vlorës, e rroku për qafe djaloshin e zjarrtë dhe pyeti:

-Që të japim një vendim, duhet të dimë sa fuqi kemi na dhe sa mund të na japin muhaxhirët.

-Na, gjirokastritët, -tha Sali Gjinokastra, -jemi gati t’i dërgojmë sa më shpejt 50 njerëz të sigurt.

-Ne, kolonjarët, japim së pari 100 burra, – tha Hajdar Starja.

-Kurveleshi jep së pari 200 burra, të cilët dhe janë që tash në fushën e luftës, – tha Medi Borshi.

Duro Shaska mori fjalën dhe tha vetullngrysur:

-A doni që të luftojmë? Atëherë të parët e vendit mos rrinë shtriqur nëpër kafeinat dhe mejhanet e Vlorës dhe të thërrasin “Rroftë Shqipëria!”, por me të ardhur këtu, në fushë të luftës, se populli s’mund të luftojë duke parë se parësia e tij rri në kafeneja!

“Bravo, bravo!”, dëgjohen nga të gjitha anët. Të shkruhet e t’u dërgohet vendimi rebelëve.

Kostë Çekrezi shkroi vendimin:

VENDIM

Tre-vllazër, 26 gusht 1914

Gjindja e mbledhur në këtë vent, duke gjykuar se kërkimet e rebelëve janë një turp i pa-harrueshëm për kombin shqiptar, lidhet me besa-besën për të mbrojtur Shqypnin, Flamurin e Shenjtë të Skëndërbeut dhe nderin e Mbretit të Shqiptarëve.

Vendos me besa-besë që tërë kazaja e Vlorës me gjith muhaxhirët të mblidhet në fushën e luftës, në lumë të Vjosës, që t’i digjet shtëpia atij që s’do të vijë në luftë… Parësia është e detyruar të ndodhet afër ushtarëve.

(nënshkrimet e të mbledhurve)

Pas disa polemikash dhe grindjesh në mes të Qazim Koculit, Qazim Kokoshit dhe Çekrezit me Bexhet Gjinokastrën dhe Qamil bej Risilën që kishte mbledhur njerëzit e tij duke u thënë se “mua s’ma ha syri të luftonj” dhe që kjo kishte bërë të sajën, nënshkrimi u firmos prej të gjithëve. Delegatët e ardhur prej Vlore dhe muhaxhirët u nisën me vrap mbi kuaj për të përgatitur trupat.

Djem e burra, të parruar dhe të nxirë nga dielli i gushtit, filluan të armatosen me ç’gjenin dhe të zënë që atë natë brigjet e lumit. U ndezën zjarre dhe u kënduan këngë kombiare për lirinë e Shqipërisë dhe të Vlorës. Lajmi se burrat po zënë lumin që të mos kalojë këmbë rebeli drejt Vlorës, u përhap si vetëtimë dhe mëngjesin e 27 gushtit për në fushën e luftës ndanë brigjeve të Vjosës zbritën gjirokastritë, kolonjarë, vlonjatë dhe kurveleshas, muhaxhirë nga të gjitha viset e Shqipërisë, kosovarë dhe çamë, për të mbrojtur Vlorën. Por, me gjithë përpjekjen dhe zemrën e zjarrtë të tyre, vetëm pak kohë më vonë edhe Vlora do të binte në duart e rebelëve. Në qytet, për të shmangur gjakderdhjet dhe prishjen, ishte ngritur edhe një pari që “do të nderonte komisionin e rebelëve si dhe flamurin turk, por kur u ngritën të nesërmen në mëngjes, vlonjatet dhe kjo parësi “mikpritëse” e gjetën pazarin plot me dibranë të ardhur nga Durrësi”2. pjesë e ushtrisë së Esat Pashës. Vlora e lirisë, që kishte përballur pushtuesit e huaj, për të qenë ajo cikë Shqipëri independente, kishte rënë.

Në fund të gushtit, Mbreti bëhet gati të lërë vendin përkohësisht dhe qeverimin do t’ia lërë Komisionit të Kontrollit. Më 3 shtator Mbreti lë Shqipërinë. “Deri sa unë vonoj, Komisioni Internacional i Kontrollit, i çquem prej Evropës, ka me marrë në dorë sundimin”3. E, në këtë Komision të Kontrollit, tashmë, në vend të Medi Frashërit, Mbreti kishte emëruar Mehmet bej Konicën si përfaqësues të Shqipërisë. Por që si ai dhe disa nga delegatët e këtij komisioni, si ata të Britanisë dhe Rusisë, ishin larguar nga Shqipëria4.

Bashkë me princ Ëidin u hipën vaporëve dhe barkave ushtarët vullnetarë dhe gjithë nacionalistët që ndodheshin në Durrës5. Vetëm pas një muaji nga ikja e Princit, në kohën kur Durrësi u pushtua nga rebelët, tre anëtarët e mbetur të Komisionit Ndërkombëtar u përzunë prej tyre dhe Kostë Çekrezi tashmë ka nisur rrugën drejt të panjohurës.

Në gojë i kanë mbetur vargjet e këngës: “Portë e qiellit duhet thyer,/ T’i vëmë fronin mbretit tonë”. Një këngë që ai dhe djalëria shqiptare e kishin kënduar sa e sa herë me zjarrin e zemrës, jo thjesht për të mbështetur një mbret që, siç dukej nuk e meritoi kurrë, por për të shpëtuar atë Shqipëri të vogël, që po u ikte nga duart6.