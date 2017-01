Gjergji Muzaka dhe Tirana dërgojnë zyrtarisht çështjen për gjykim në Dhomën Kombëtare të Zgjidhjeve të Konflikteve. Lajmi konfirmohet nga Federata Shqiptare e Futbollit me njoftimin në fazën zyrtare në internet, ku bën të ditur se ka dështuar zgjidhja e çështjes në seancën e dytë të pajtimit. Ka qenë një kërkesë e futbollistit për të zgjidhur gjithçka, por duket se me mosarritjen e akordit, zgjidhja e kontratës së Gjergji Muzakës me klubin “Tirana” do të përfundojë në gjykim. Në ditët e para të këtij viti u bë zyrtare prishja e marrëveshjes midis mesfushorit 32-vjeçar dhe klubit bardheblu, me futbollistin që pretendon se nuk është paguar në bazë të kontratës së nënshkruar midis palëve. Pavarësisht se futbollisti nisi vitin nën urdhrat e trajnerit Mirel Josa, aventura e dytë me fanellën bardheblu përfundoi me gjyq, pasi zgjidhja e kësaj çështje do të vijë tashmë nga institucioni përkatës. Muzaka së bashku me Erjon Vucajn dhe Ansi Nikën ishin largimet e janarit nga 24 herë kampionët.