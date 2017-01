Kontrolli i Lartë i Shtetit kallëzon në prokurori 6 zyrtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave për tendera në Bashkinë e Devollit. Në auditimin e KLSH-së rezulton se dy kryetarët e komisionit të vlerësimit dhe katër anëtarët favorizuan operatorët ekonomikë privatë me vlerë ofertuese më të lartë dhe skualifikuan në shkelje me ligjin ofertuesit më të ulët pjesëmarrës për investime në rrugë në ish-komunat Progër e Hoçisht. Gjashtë anëtarë të komisionit të vlerësimit të ofertave në Devoll janë kallëzuar në prokurori për shpërdorim detyre. Në auditimin e KLSH-së rezulton se zyrtarët e njësisë administrative Progër dhe Hoçisht kanë shkelur ligjin me procedurat e prokurimit publik për vlerësimin e ofertave ekonomike në investimin e rrugëve, ku janë favorizuar ato me vlerë më të lartë dhe janë skualifikuar ato me vlerë më të ulët, duke shkaktuar një dëm ekonomik për shtetin në vlerën 58.9 mln lekëve. KLSH konstatoi dëm ekonomik në vlerën e 5.7 mln lekëve për rehabilitimin e rrugës Cangoj në ish-komunën Progër, e nisur në vitin 2013, ku është shpallur fitues bashkimi i operatorëve ekonomikë me ofertë më të lartë, duke larguar nga gara 6 operatorët e tjerë me vlerë oferte më të ulët me argumentin e nuk përmbushin kriteret për makineritë katerpilar dhe asflato-shtrues, ku në dokumentacion rezulton e kundërta. E njëjta situatë ka ndodhur edhe me investimin për rrugët e brendshme të fshatit Çipan në ish-komunën Hoçisht, ku vlera e dëmit arrin në 1.2 mln lekë. Në këtë vlerësim të ofertave, zyrtarët e komisionit mes tyre edhe kryetari si shkak për mosplotësim e dokumenteve të tenderit dhe mosplotësim të numrit të punonjësve ka skualifikuar ofertuesin më të ulët dhe ka shpallur fitues bashkimin e operatorëve ekonomikë. Sipas KLSH-së, rezulton se ky bashkim i operatorëve nuk ka të përcaktuar në aktmarrëveshje punët konkretë për të cilat është kualifikuar si fitues i tenderit dhe po ashtu nuk ka as kategoritë e licencës. Ndërsa në rastin e investimit për sistemimin rrugës Hoçisht–Gracë, zyrtarët e komisionit të vlerësimit kanë shpallur fitues ofertuesin e vetëm pjesëmarrës në prokurim, kur në këtë rast duhet të ishin përsëritur procedurat e tenderimit. Për të gjitha këto abuzime, KLSH ka kallëzuar dy kryetarët e komisionit të vlerësimit dhe katër anëtarët për veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe shkeljen e barazisë së pjesëmarrjes në tendera.