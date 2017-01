18 Jan 2017Posted by us er

Nuk ka bërë ende 18 vjeç, por është një prej të rinjve më të talentuar që ka shpërthyer në këtë edicion. Është Xhixho Donaruma, xhevahiri i Milanit, që po merr komplimente nga të gjithë. Pasi priti penalltinë e Dibalës në finalen e Superkupës, Xhixho ndali edhe Ljaliçin e Torinos, ndërsa ai që lëvdon gardianin kuqezi, është rekordmeni i penalltive të pritura në Serinë A, as më pak e as më shumë por Xhanluka Paljuka, që në karrierën e tij ka ndalur 24 herë topin nga pika e bardhë në kampionat. “E kemi gjetur trashëgimtarin e Bufonit. Është i kompletuar në gjithçka, është i zoti në dalje, ka paraqitje mes shtyllave, personalitet dhe ka shumë pak defekte”, – thotë Paljuka. Dhe ka të drejtë. Të jesh përballë Donarumës nga 11 metrat nuk është e lehtë, pasi ke një mal që duhet të kalosh. Sa u takon maleve që duhen kapërcyer, pikërisht një të tillë ka para edhe Donaruma, që nuk do ta lejojë të zhvillojë Botërorin e ardhshëm si titullar, pasi Xhanluixhi Bufon është ende zot i portës së kaltër.