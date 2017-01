Jeton Selimi

Partizani ka arritur të fitojë në miqësoren e dytë në fazën përgatitore të Antalias, teksa ka mundur të mposhtë skuadrën e fortë nga Azerbajxhani, Qabalan, e cila në dy edicionet e fundit të Europa Ligës, ka arritur deri në fazën e grupeve. Ndeshja për Partizanin ka nisur disi e ngadaltë, duke pasur parasysh faktin se vetëm 48 orë më parë ishin ndeshur me Fenerbahçen, por me kalimin e minutave, Ekuban dhe Fili shfaqen rrezikshëm në zonën azere. Gjithsesi Qabala kalon e para në avantazh kur Kvekveskiri ekzekuton mjaft mirë një goditje dënimi. Por Partizani reagon shpejt dhe pa kaluar as 60 sekonda barazon me të zakonshmin Kaleb Ekuban. Në pjesën e dytë, Partizani do të jetë më dominues falë dhe impaktit të menjëhershëm në lojën e të kuqve të Marko Cetkoviçit, malazezi që firmosi vetëm një ditë më parë me kryeqytetasit. Nga këmbët e Cetkoviçit do të nisë dhe aksioni i golit të dytë, me Jaupajn që godet fuqishëm dhe portieri e lë topin para porte, aty ku Jamalov e shtyn në rrjetë pas presionit të Bonifejsit. Mbyllet 2-1 për Partizanin, që arrin të mposhtë një kundërshtar të një niveli të lartë, duke u dhënë një sinjal të fortë rivalëve në kampionat.

Vjen fitorja e parë për Skënderbeun në Turqi. Pas barazimit pa gola ndaj Bursasporit, korçarët dje mposhtën 3-1 Sumkajitin nga Azerbajxhani. Hamdi Salihi zhbllokoi ndeshjen në të 20-ën, ndërsa pas golit, “Ujqërit” kishin mundësi të dyfishonin rezultatin me Latifin dhe Salihin. Në pjesën e dytë trajneri Ilir Daja ndryshoi thuajse gjithë skuadrën, dhe pikërisht nga lojtarët e stolit erdhën edhe dy golat e tjerë. Në të 80-ën, Gavazaj rikuperoi një top në zonën korçare dhe, pasi përshkoi i vetëm gjithë fushën, pasoi në zonë për Riza Karimin, i cili dyfishoi shifrat. Dy minuta më pas, Çarls Ofoje, sulmuesi tjetër që është në provë, shënoi edhe golin e tretë, pas një veprimi të bukur të Idrizajt në krahun e djathtë që e nxori të lirë. Skuadra azere ngushtoi disavantazhin dy minuta para fundit të kohës së rregullt.