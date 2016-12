Jeton Selimi

Me kampionatin të mbyllur ditën e enjte, klubet shqiptare nuk po humbasin kohë dhe janë në kërkim të përforcimeve të duhura përpara se të nisë faza përgatitore e janarit. Partizani është në bisedime me disa sulmues, ndërsa thuhet se me shkodranin Xhevahir Sukaj bisedimet janë drejt përfundimit. Gjithsesi një emër sugjestionues ka dalë së fundmi dhe ka zgjuar jo pak kërshërinë e tifozëve të kuq. Bëhet fjalë për Nikola Gjurgjiç, ish-sulmuesi i kombëtares serbe, aktualisht pjesë e Partizanit të Beogradit. Gjurgjiç, që është aktivizuar me sukses në kampionatin norvegjez, suedez por dhe në Bundesligën gjermane, nuk po gjen shumë hapësira me klubin serb, ndaj mund të marrë në konsideratë një huazim për pjesën e mbetur të sezonit. Emisarë të klubit të kuq kanë fluturuar ditën e djeshme drejt Beogradit, për të limuar detajet e fundit të kontratës, përpara se Nikola Gjurgjiç, 186 centimetra, të firmosë. Megjithatë Partizani nuk ka hequr dorë nga reparti i avancuar. Methju Bonafice përflitet si përforcimi i radhës në sulm, por situata e sulmuesit është komplikuar disi, teksa ardhja e Gjurgjiç do ta komplikonte jo pak mbërritjen e tij.

E njëjta situatë vlen dhe për Ergys Kaçen. Mesfushori i Kombëtares u shkëput në verë nga PAOK-u për të kaluar në radhët e çekëve të Viktora Plzenit, por as aty nuk mundi të gjejë hapësira për probleme disiplinore, teksa skuadra çeke ka vendosur që ta rikthejë të klubi grek. Por edhe në Selanik Kaçe i ka hapësirat e kufizuara, teksa flitet se po kërkon një tjetër klub ku të sistemohet, ndaj edhe Skënderbeu është gati t’i ofrojë një vend në ekip për 6 muajt e ardhshëm.

Gjithsesi mesfushori shtatshkurtër mund të mbetet në Greqi, teksa po punohet edhe për ta transferuar atë në Francë, me formulën e huazimit, por në Korçë “ëndërrojnë” për të përfituar shërbimet e lojtarit të Kombëtares. Gjithçka momentalisht në kuadrin e një ideje, e cila nga momenti në moment mund të marrë jetë, ose të shuhet përfundimisht. Mbetet për t’u parë.