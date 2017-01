20 Jan 2017Posted by us er

Ishte Augustin Torasa, risia në stërvitjen e parë të Partizanit në kryeqytet pas kthimit nga Turqia. Futbollisti argjentinas, i cili nuk mundi të ishte pjesë të kuqve në minifazën përgatitore të dimrit në Antalia, u rikthye në dispozicion të trajnerit Starova këtë të enjte. Në seancën e zhvilluar në kompleksin Internacional në Pezë-Helmës, Torasa, pasi u përshëndet fillimisht me shokët e skuadrës duke u shfaqur shumë i qeshur, vazhdoi normalisht stërvitjen me pjesën e tjetër të grupit. 28-vjecarit shtatshkurtër do t’i duhet pak kohë të rifitojë formën e tij optimale, edhe pse gjatë kësaj periudhe ai ka vazhduar rregullisht seancat stërvitore në mënyrë individuale. Në stërvitjen e parë të Partizanit pas kthimit nga Turqia ishin të pranishëm të gjithë futbollistët. Trajneri Starova nuk ka probleme me dëmtimet dhe në ndeshjen e parë të këtij viti, atë ndaj Luftëtarit në Gjirokastër, të vetmit lojtarë që do të mungojnë do të jenë mesfushori Lorenc Trashi dhe njeriu i momentit te të kuqtë, sulmuesi Kaleb Ekuban, pasi të dy këta lojtarë kanë plotësuar numrin e kartonëve të verdhë dhe janë të skualifikuar.