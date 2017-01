13 Jan 2017Posted by us er

E kërkuan me insistim në janarin e shkuar, por nuk arritën ta bënin tyrin. Megjithatë, drejtuesit e kuq kanë mundur ta zyrtarizojnë këtë të enjte Marko Cetkoviçin, fantazistin malazes që udhëhoqi skuadrën e Laçit në fitimin e një Kupe dhe të një superkupe dy edicione më parë. Cetkoviç në verë vendosi t’u bashkohej boshnjakëve të Sarajevës, por pas një gjashtëmujori që shkoi jo sipas parashikimeve të tij, me vetëm 10 aktivizime dhe 1 gol, Cetkoviç vendos të rikthehet në Superligë, një kampionat që e njeh shumë mirë, pasi me bardhezinjtë e Laçit ka shënuar 11 gola në 39 takime, por mbi të gjitha ka furnizuar pa fund shokët e tij të ekipit me asiste të shkëlqyera për gol. Pikërisht këtë detyrë do të ketë dhe te Partizani, ku prioritet mbeten asistet drejt Ekubanit, sulmuesit të fuqishëm italo-ganez, që po udhëheq repartin e avancuar të të kuqve.