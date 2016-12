Partizani ka konfirmuar zyrtarisht dje emrat e dy skuadrave me të cilat do të përballet në ndeshet miqësore gjatë fazës përgatitore që do të zhvillojë në muajin janar. Të kuqtë do të nisen drejt Turqisë, për të zhvilluar atje një fazë përgatitore për pjesën e dytë të sezonit, në një resort në Antalia. Sipas planit, janë parashikuar që atje të zhvillohen ndeshje miqësore dhe prej disa ditësh ishte mësuar nga klubi se kundërshtarët do të ishin dy emra prestigjiozë, turqit e Fenerbahçes dhe skuadra azerbajxhanase Qabala, e cila në vitet e fundit ka pësuar një rritje të ndjeshme, duke marrë pjesë në fazën në grupe të Ligës së Europës. “Fenerbahçe dhe Qabala do të jenë dy kundërshtarët e 15 herë kampionëve të Shqipërisë përgjatë fazës përgatitore që skuadra do të zhvillohet në Antalia të Turqisë. Testet miqësore do të luhen në datat 11 dhe 13 janar, dhe tashmë të dyja këto skuadra kanë konfirmuar përballjet miqësore me të kuqtë”, ishte postimi i Partizanit që konfirmonte këtë detaj të përgatitjeve të janarit.