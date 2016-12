Një pikë poshtë Kukësit, kryesues dhe 23 vite pritjeje! Mjaftojnë këto dy motive për të ndezur merkaton te Partizani. Kryeqytetasit rivalizojnë për titullin kampion edhe në këtë sezon dhe ndërsa panë t’u sfumohej ëndrra në javën e fundit të edicionit të shkuar, nuk duan që të rrezikojnë sërish ta humbasin atë. Në këtë prizëm, drejtuesit e kuq po duan të blindojnë repartin e avancuar, që në pjesën e parë të kampionatit ishte totalit i varur nga italo-ganezi Kaleb Ekuban, që me 9 golat e tij, u bë pikë referimi për skemat e Starovës. Kështu, të kuqtë kanë prezantuar blerjen e sulmuesit të tyre më të ri, Matjë Bonafice, gjiganti nigerian nën kontratë me Ael Limasolin, që në verë u bë mollë sherri mes qipriotëve dhe Skënderbeut, me këtë të fundit që nuk mund ta aktivizonte dot në Superligë lojtarin. Kontrata është firmosur në mesditë nëpërmjet menaxherit të tij dhe drejtuesve të kuq, ndërsa prezantimi zyrtar do të bëhet në ditët e para të janarit. Gjithashtu, të kuqtë presin një përgjigje përfundimtare nga serbi Nikola Gjurgjiç, që sipas të gjitha gjasave do ta ndajë të enjten vendimin për t’iu bashkuar të kuqve. Starova pret edhe rikthimin e Xhevahir Sukajt, shkodranit që sezonin e fundit shënoi 21 gola për Partizanin, ndërsa besohet se lojtari formën optimale do ta arrijë në muajin shkurt me fazën e tretë të nisur. Por nuk përjashtohen goditjet-surprizë, teksa synohen afrime cilësore edhe nga Italia, por në kampin e kuq nuk duan të japin emra pa filluar bisedimet.