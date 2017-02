Muri i ndërtuar ilegalisht pranë urës së lumit Ibër në Mitrovicë është shembur. Qeveria e Kosovës dhe komuna e Mitrovicës Verore nënshkruan një marrëveshje për të hequr këtë mur dhe ndërtuar një shëtitore për këmbësorë. Marrëveshja është arritur dy ditë më parë në Prishtinë mes Qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesve të komunës së Mitrovicës Veriore. Sipas mediave kosovare, po e njëjta marrëveshje është votuar nga Asambleja Komunale e Mitrovicës Veriore, ndërsa janë bërë të gjitha përgatitjet për prishjen e murit. Muri i ndërtuar në pjesën veriore të urës mbi lumin Ibër, ka ngritur tensionet mes Prishtinës dhe Beogradit, ndërsa për rrënimin e tij, Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë. Kryeministri Isa Mustafa, në një konferencë për media, ka thënë se pas rrënimit të murit, pjesa e sheshit do të ndërtohet në përputhje me ligjet dhe planet. “Krejt ajo çka kemi bërë, është se kemi zgjidhur një problem të brendshëm, përmes autoriteteve të brendshme me përkrahje ndërkombëtare në rrugën tonë evropiane dhe euroatlantike. Nuk kemi pasur asnjë garë force, nuk kemi manifestuar populizëm, e as folklorizëm. Mendoj se kanë triumfuar vlerat si dhe metodat e mënyrat më të mira demokratike. Komuna ka vepruar sipas marrëveshjes”, – ka deklaruar Mustafa. Ndërkaq, shefja e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalya Apostolova ka thënë se “kjo gjë tregon se të dyja palët mund të arrijnë marrëveshje kur ka dëshirë politike”. Apostolova ka theksuar se shpreson që me të njëjtin vullnet do të fillojnë edhe diskutimet për asociacionin e komunave me shumicë serbe. “Jam duke parë, gjithashtu, për fillimin e diskutimit për asociacionin e komunave me shumicë serbe, me të njëjtin përkushtim që patëm për largimin e këtij muri. Unë shpresoj se do të kemi rezultate të mira”, – ka deklaruar Apostolova. Ajo, gjithashtu, ka falënderuar faktorin ndërkombëtar për ruajtjen e rendit dhe qetësisë gjatë kohës së punimeve për largimin e murit. Shefja e BE-së nuk ka caktuar se kur do të përfundojnë punët e projektit për rivitalizimin e urës, por, siç është shprehur ajo, “Ura e Ibrit do të jetë ura më e bukur në Kosovë”. Kryetari i Mitrovicës së veriut, Goran Rakiç, ka paralajmëruar se të martën, më 7 shkurt, do të fillojë ndërtimi i – siç ka thënë – një strukture betoni mbështetëse dhe të fortë në lartësi prej 70 centimetrash dhe gjerësi prej 120 centimetrash, që sipas tij, do të “garantojë sigurinë për qytetarët e komunës së Mitrovicës së veriut”. “Struktura e re mbështetëse do të përputhet shumë mirë edhe në aspektin mjedisor, edhe estetik, me projektin e ndërtimit të zonës së këmbësorëve në rrugën ‘Mbreti Petër'”, – ka deklaruar Rakiç, duke e “falënderuar kryeministrin serb, Aleksandër Vuçiç për mbështetjen që ka çuar, siç ka thënë ai, drejt pajtimit edhe të përfaqësuesve relevantë ndërkombëtarë”.