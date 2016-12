Luciano-ja lindi në Modena më 12 tetor 1935, në një familje që bënte jetë të varfër, por, pavarësisht nga kjo, ai fliste gjithmonë me ngrohtësi për fëmininë e tij. Kur ishte akoma i vogël atë e tërhiqte shumë futbolli dhe ënderronte të bëhej portier, gjë që nuk u realizua. Gjithsesi, Luçiano-s muzika iu bë e pandarë gjatë tërë jetës. Babai i tij, Fernando Pavarotti, që bënte pjesë te “Shoqëria korale”, zotëronte një zë habitës, të përshtatshem për opera dhe mund të kishte bërë karrierë të shkëlqyer, por meqë e trembte skena, këndonte vetëm në salla të vogla. Kur ishte 9 vjeç, Luciano-ja filloi të këndonte në ato salla me të atin. Ishin vitet e bukura të operas në Modena. Teatro Comunale, që ishte rikonstruktuar bukur mbas luftës, i ofronte publikut mundësi për të dëgjuar zërin e këngëtarëve të mëdhenj të operas si Mario Del Monaco, Ferruccio Tagliavini, Giulietta Simionato, Giuseppe Di Stefano, Renata Tebaldi, Aureliano Pertile dhe Franco Corelli. Luciano-ja i admironte këta interpretues të mëdhenj. Admirimi rritej çdo ditë dhe ndikoi shumë tek ai. Një mbrëmje, Fernando-ja e çoi të birin në teatrin e Modena-s, për të parë operan e Donizetti-t ‘Lucia di Lammermoor’, me dy këngëtarët e njohur, Beniamino Gigli dhe Lina Pagliughi. Mbas suksesit të shfaqjes, kur u ul sipari dhe duartrokitjet nuk pushonin, djaloshi 12 vjeçar arriti të takohet me tenorin e madh. “Maestro, sa kohë u është dashur të studioni?”e pyeti Luçianoja. Gigli iu përgjegj me dashamirësi: “ Edhe deri para tre minutave, djaloshi im. Unë jam gjithë kohën në studim”. Ky ishte takimi i parë dhe i vetëm në mes Gigli-t dhe Pavarotti-t. Pak vite më vonë, duke qenë anëtar i shoqatës korale “Rossini”, zëri i Pavarotti-t tërhoqi vëmendjen e të gjithëve. Kur ishte 20 vjeç, ai bashkë me të atin dhe me korin, mori pjesë në një konkurs muzikor ndërkombëtar, në Llangollen të Uellsit. Kori fitoi çmimin e parë, kurse për Pavarotti-n u tha që ky ishte fillimi i karrierës së tij. Megjithatë, ai ende donte të hynte në akademinë sportive, por me këmbënguljen e së ëmës filloi të punojë si asistent për mësim muzike. Në të njëjtën kohë studionte për përsosjen e zërit me pedagog tenorin Arrigo Pola. Shumë shpejt, vetëm pas disa ushtrimeve vokale, Luçianoja arriti me lehtësi në La bemol dhe në Do, me një efekt çuditerisht të plotë. Duke parë talentin e djaloshit, Pola nuk i kërkoi para për mësimet që po i jepte. Pas disa muajsh Arrigo Pola-s iu desh të shkojë në Japoni si mësues muzike kështu që Luçiano-ja vazhdoi të punojë me Ettore Campogalliani-n, që ishte, gjithashtu, një mësues i shkëlqyer i disa këngëtarëve ‘yj’ të ardhshëm. Më vonë ai punoi me Leone Magiera-n, të shoqin e këngëtares Mirela Freni, i cili u bë për të mësues privat i rregullt, shoqërues dhe dirigjent.

Me gjithë përpjekjet e mëdha dhe arritjet që pati, Luçianoja s’po bindej për rezultatet që priste. Ai i tha të atit se, nëqoftëse deri në moshën 30 vjeç, nuk do të bëhej i suksesshëm, do të merrej me diçka tjetër për të përballuar jetesën. Veç të tjerave, ai kaloi dhe një sëmundje te kordat e zërit, gjë që për vokalistët është shkatërrim i plotë. Por, çuditërisht, pas shërimit, ai ndjeu se zëri i ishte bërë më i mirë nga ç’i ishte përmirësuar me profesorët e shkëlqyer, me të cilët punoi. Njezetepesëvjeçar, mbas disa vitesh studimi, Luciano-ja ishte i gatshëm të hynte në konkursin ‘Achille Peri’ në Reggio Emilia. Edhe pse nuk fitoi, atij iu njoh e drejta për të kënduar në një skenë të posaçme opere. Më 29 Prill 1961, këndoi në rolin e Rodolfo-s te “La Boheme” e Puccini-t, në Reggio Emilia. Alessandro Ziliani, një tenor, që u ndodh atje, i premtoi Luçiano-s se do ta ndihmonte për një audicion. Dhe audicioni u bë, me dirigjentin e madh të operas Tullio Serafin, i cili vendosi që Luciano Pavarotti të debutonte me Rigoletto-n në Palermo, më 1962.

Para se të hynte në rrugën e yjeve, interpretimin e parë ndërkombëtar Pavarotti e bëri në Beograd. Atje shkoi me trupën e teatrit te Venecies “La Fenice’, ku pati rolin e Alfredo-s në ‘Traviatën’ e Verdit. Vite me pas, po atje, ai dha një koncert madhështor në pallatin e madh të sportit.

Luciano- ja, tashmë shumë i lumtur, këndonte në Amsterdam , Beograd e Belfast me sukses të madh në operat La Boheme, Tosca, Rigoletto dhe Traviata. Më 1963, në Operan e Vienës, këndoi në ‘La Boheme’ dhe ‘Rigoletto’ si asnjë herë. Dirigjenti i njohur Herbert von Karajan, që asistonte në sallën e operas, pa te ai një këngëtar të ri, por me të ardhme të madhe e të shkëlqyer, me të cilin mund të bashkëpunonte. Ky bashkëpunim do t’i jepte një shtytje te re perpara karrierës së këngëtarit italian. Tashmë, motoja e jetës së Pavarottit ishte shpalosur:”Dëshira ime është që të bëhem i famshëm në të gjithë botën”. Dhe në fakt, ai u bë artisti më popullor në historinë e re të muzikës klasike.

Në vjeshtën e vitit 1963, Giuseppe Di Stefano, që ishte një tenor star-italian, me zë brilant, partner i zgjedhur i Maria Callas-it dhe një nga heronjtë më të dashur të Pavarotti-t , ishte caktuar të këndonte në operan ‘La Boheme’ në Covent Garden, në Londër. Por ja që atij iu desh ta ndërpriste në mes shfaqjen, për shkaqe shëndetësore, duke i krijuar problem administratores së njohur Joan Ingpen, për ta zëvendësuar. Ajo u kujtua që aty pranë kish Pavarotti-n dhe bashkë me drejtorin Elijah Moshinski,vendosi që në rolin e Rodolfo-s të këndonte ai. Ingpen-i i tha sopranos Joan Sutherland,e cila ishte në ankth për vazhdimin, se do të këndonte me Pavarottin:” Tenori që do të kesh pranë, ka një zë tërheqës dhe mjaft të këndshëm”, shtoi ajo për ta qetësuar. Pavarotti e përfundoi pjesën tjetër të operës me sukses të madh. Ai e njihte repertorin e sopranos Sutherland dhe shquhej sidomos në linjat e gjata melodike dhe virtuoze të bel-cantos së Rossinit, Bellinit dhe Donizettit. Për t’i realizuar si duhej ato, krahas zotërimit të notave të larta, tenorit i duhej të kishte dhe zë të bukur, të këndshëm si dhe fleksibilitet. Luciano Pavarotti i kish të gjitha. Që atehere ai u bë tenori i zgjedhur i Sutherland-it dhe i Bonynge-it, që ishte dirigjent dhe i shoqi i sopranos. Me Joan Sutherland-in , Pavarott-i bashkëpunoi për një kohë të gjatë. Ajo pati një ndikim të madh te tenori, si në zhvillimin teknik ashtu edhe në stilin vokal, madje, ishte shumë e gjallëruar, ngaqë partneri i saj ishte edhe shtatlartë, siç ishte dhe vetë. Mbasi e gjeti tenorin perfekt, Sutherland-i ,së bashku me të shoqin , vendosën ta marrin me vete Pavarottin në Australi, por më parë ata kishin për të kënduar te opera ‘La Sonnambula’, në Covent Garden. Në këtë performancë Pavarotti, siç thoshte Sutherland-i, këndoi shkëlqyeshëm.

Shumë shpejt, Pavarotti fitoi simpatinë e publikut, por veçanërisht atë të Herbert von Karajan-it ,si një interpretues i madh dhe më i miri tenor, që ish parë deri në atë kohë. Në vitin 1964, Luciano Pavarotti këndoi me sukses të madh në teatrin‘Balshoj’ të Moskës. Ai ishte i përgatitur për shumë role dhe kryesisht në ato që dirigjonte Karajani , i cili i njihte shumë mirë operat italiane, ngaqë kish punuar me Arturo Toscanini-n. Më 26 Shtator, Pavarotti dha koncertin e tij në televizionin Rus, në Moskë dhe, për këtë, Herbert von Karajan-i i bëri vlerësime shumë të larta.

Kur kthehet në Milano, Herbert Karajan-i vendos që në rolin e Rodolfo-s të operas ‘La Boheme’, do të këndonte Pavarotti, pa asnjë diskutim, nën drejtimin e tij. Edhe pse pati shenja inflamacioni të kordave të zërit, për pak ditë Luciano-ja u bë mirë dhe hyri menjëherë në rol. Karajani në shenjë kuraoje, i dha një buzqeshje prej vendit ku dirigjonte, ndërsa tenori i madh arriti pa vështirësi një Si bemol të shkëlqyeshëm. Mbas interpretimit të aries “Che gelida manina”, e gjithë audienca e teatrit shpërtheu në duartrokitje te gjata , ndërsa Karajan-i mbi podin e dirigjimit, kënaqej me suksesin që e kishte projektuar vetë.

Në vitin 1965 Pavarotti dha shfaqjet e tij të para së bashku me Sutherland-in

në Amerikë. Ata kënduan me sukses në Miami, te “Lucia di Lammermoor”.

Në vitin 1965 ai debutoi edhe në “La Scala” të Milanos, i thirrur nga Karajan-i për te ‘La Boheme’ Suksesi që pati bëri të thirrej përsëri atje për “Messa da Requiem” në kujtim të Arturo Toscanini-t. I suksesshëm, si gjithmonë, Pavarotti do të ishte i pranishëm në sezonet lirike të teatrit “La Scala”, deri në vitin 1992.

Në Amerikë do të ishte përsëri, më 1967, me ‘La Boheme’, që u shfaq në San Francisco, pastaj në Metropolitan Opera House, po me këtë vepër, gjithashtu edhe me “Traviata-n”. Te ky teatër prestigjioz Pavarotti, deri në vitin 2004 këndoi 380 herë. Aty ai ka shënuar dhe një nga ngjarjet më të bujshme artistike. Më 17 shkurt 1972, te opera “Bija e regjimentit” e Donizetti-t ai arriti kulmin e shpërthimit si tenor, në sajë të ekzekutimit te aria” Miqtë e mi” të “nëntë notave Do akute”, tepër të vështira për t’i realizuar me zë të plotë. Aty ovacionet ishin të padëgjuara ndonjëherë. Spektatorët e bënë tenorin të dilte përsëri në skenë, për ta përgëzuar, 17 herë rresht, rekord ky, që nuk është arritur ende deri sot.

Ashtu si në Amerikë, me “Bijën e regjimentit”, edhe në Itali, me “Trovatore-n”, te Arena e Veronës, në fund të aries “Pira” ai realizoi, si askush tjetër, një notë acute finale ( të pa shkruar në partiturë nga Verdi ), duke e bërë publikun të shpërthente në duartrokitje të stuhishme, tepër të gjata.

Sukseset ndjekin njëri-tjetrin. Në San Francisco, mbas Covent Garden-it dhe La Scala-s, Pavarotti këndon në ‘La Boheme’ me Mirella Frenin, edhe kjo nga Modena e Pavarotti-t . Leone Magiera shkruante në librin e tij që Pavarotti, më 1974, fitoi simpatinë e publikut amerikan, gjerman dhe francez. Në San Francisco, te operat e Verdit, ai tregohet më “verdian” se asnjëherë tjetër.

Të shumta ishin dhe performancat e tij në skenat e Londrës, ku vazhdoi të këndojë deri në vitin 2002. Pavarotti dhe Joan Sutherland me Orkestren dhe Korin e Royal Opera House, ne Covent Garden, kënduan bashkë me Sherill Milnes dhe Nikolaj Ghiaurov, në operan tragjike të Donizetti-t, ‘Lucia di Lammermoor’ , nën drejtimin e Richard Bonynge. Luciano-ja u shqua atje në rolin e Edgardos, sidomos te një nga ariet më të bukura të operas për zë tenori,’Tu che a Dio spiegasti l’ali’, nga akti i tretë . Po në Londër, Pavarotti këndoi me Joan Sutherland-in, Piero Cappuccilli-n dhe Nikolaj Ghiaurov-in , në performancën e operas ‘I puritani’ të Vincenzo Bellini-t nën drejtimin e Richard Bonynge. Luciano-ja dhe Sutherland-i ishin të përsosur. Pavarotti me interpretimin e tij në rolin e Arturos, zbuloi veten si stilist i Bellini-t.

Në vitin 1974, në Vienë, Pavarotti këndon me Mirella Freni-n në “Madame Batterfly” nën drejtimin e Herbert von Karajan-it. Roli i Cio Cio San-it kërkonte një këngëtare shumë të mirë . Mirella Freni ishte e jashtëzakonshme në atë rol, një Batterfly magjepsëse, me një zë më të ëmbël në krahasim me të tjerat, duke paraqitur me art kalimin nga një vajzë e thjeshtë e padjallëzuar në një grua të pjekur, viktimë e tragjedisë, ndërsa Pavarotti është një Pinkerton simpatik, me një zë të shkëlqyeshëm dhe ton të pasur. Karajani dirigjoi me synimin për te arritur një interpretim delikat dhe dramatik , por kurrë sentimental. Harqet e Vienës dhanë një ton të ngrohtë gjatë gjithë performancës së operas.

Në një tjetër performancë të operas ‘Rigoletto’. Pavarotti këndoi së bashku me Joan Sutherland-in. Ai këndoi fuqishëm dhe plot karakter në rolin e Dukës. Në sajë të tij dhe të dirigjentit Richard Bonynge, kuarteti i famshëm, si në kompletin e Sinopolit, bëhet klimaks i vërtetë muzikor. Aria “Caro mio” është një eksponat për ‘coloratura soprano’, të cilën Sutherland-i e këndon shkëlqyeshëm. Në këtë arie, shumë këngëtare mundohen të paraqesin variantet e tyre në muzikën e kompozitorit, me qëllim që të lënë një gjurmë personale në karakterin, që janë duke krijuar. Dhe Sutherland-i ia arriti më së miri këtij qëllimi. Luciano Pavarotti u paraqit si një nga këngëtarët më të aftë në termin e përdorimit të gjuhës, si mënyrë shprehjeje. Dhe pikerisht, te aria e trete e operes “La donna e` mobile”, Pavarotti na jep një “full-ekspresion”(shprehje të plotë), me ndjeshmeri e joshje të pakrahasueshme.

Pavarotti debutoi edhe në Lyric Opera Chicago, në vitin 1976, me rolin e Cavaradosit të operas ‘Tosca’ të Puccini-t. Ai e interpretoi atë rol plot ngjyrim muzikor dhe më një forcë vokale të epërme. Duhet ditur që Puccini kombinoi melodinë plastike të Verdit me instinktin teatral, elegancën e Massenet-së me natyralizmin dhe me ekzotizmin, duke bërë që idioma e tij muzikore të jetë origjinale. Puccini ndihmoi në modernizimin e operas. Ai e dinte mirë domosdoshmërinë për një linjë dramatike, të cilën duhej ta absorbonte audienca dhe prandaj e pasuroi atë me melodi të shumta tërheqëse dhe me një orkestracion të përsosur. Talenti i tij bëri që ai të përthithi gjithçka që ishte e domosdoshme për të krijuar stilin e tij personal . E parë në këtë këndvështrim,”Turandot” është vepër e shquar e Puccinit, plot me melodi të bukura, me harmoni të avancuar e gjithmonë interesante, me orkestracion madhështor, me skena korale impresive dhe me një kolorit lokal të këndshëm kinez. Luciano Pavarotti, Joan Sutherland, Montserrat Cabale` dhe Nikolaj Ghiaurov interpretuan në këtë vepër madhështore, me Orkestren e Filarmonisë së Londres nën drejtimin e Zubin Mehta-s. Pavarotti dha një performancë të bukur, si asnjëherë. Aria “Nessun dorma”, e kënduar nga Pavarotti, është kthyer në një simbol force, qe s’e gjen në asnjë vepër e këngëtar tjetër.

Te roli i Radames-it në operan “Aida”, më 1981, Pavarotti tashmë i pranuar nga të gjithë si tenor gjenial, këndoi aq bukur, me teknikë të lartë dhe me një forcë zëri te tillë, që ishte e vështirë të përshkruhej. Më 1981, Pavarotti këndon edhe në operën ‘Idomeneo’ të Mozartit, rol të cilin ai e ëndërronte dhe e admironte shumë.

Festimi i 25 vjetorit të fillimit të karrierës së tij si këngëtar, u bë me “La Boheme”, më 16 Maj 1985. Ishte një ngjarje emocionale, sepse solli në pod, mbas një mungese disa vjeçare, Leone Magier-en, me të cilin Pavarotti dha koncerte në La Scala, Salzburg, Vienë e Paris.

Më 17 korrik 1990, me rastin e finales së Kampionatit Botëror të futbollit ,që u zhvillua në Romë, “Tre tenorët”Pavarotti, Carreras dhe Domingo dhanë një koncert në”Terme di Caracalla”, me orkestrën prej 180 instrumentistësh, dirigjuar nga Zubin Mehta. Kërkesat ishin për 200.000 bileta, ndërsa vende ishin vetëm 6000. Pika kulminante e koncertit ishte dalja e trios së tenorëve të famshëm, të cilët, që prej asaj kohe, kënduan së bashku në shumë raste të tjera.

Në vitin1991, përpara një publiku rekord prej 330 000 vetësh, Pavarotti këndoi ne Hyde Park të Londrës. Koncerti u transmetua direkt prej televizioneve në Evropë dhe në SHBA. Performanca shkaktoi një tërmet të vërtetë në opinionin publik, duke nxitur një grup të madh, të përbërë prej dyqind artistësh dhe personalitetesh të larta angleze, të firmosnin kërkesën për t’i dhënë tenorit titullin Lord.

Në vitin 1992 këngëtari Italian Zucchero Fornaciari iu lut dhe, pas shumë përpjekjesh, e bindi Pavarotti-n të këndonin bashkë këngën e kompozuar prej tij “Miserere”. Rezultati ishte një risi e bukur, që u kthye në një nismë bashkëpunimi të madh të tenorit me këngëtarët e muzikës pop dhe rock, që u quajt “Pavarotti &Friends” dhe që vazhdoi përmbi 12 vjetë. Me “Tre tenorët” dhe “Pavarotti &Friends “, tenori e konsolidoi famën e tij botërore edhe jashtë mjediseve profesionale muzikore, aq sa u quajt një nga tenorët më të mëdhenj të të gjitha kohëve.

Jeta private e Luciano Pavarotti-t, bëri një kthesë mbas 35 viteve, kur, nga mezi i viteve 90’, ndahet nga e shoqja Adua Veroni dhe martohet me sekretaren e tij, Nikoleta Mantovani. Në vitin 2006, mbas një keqësimi të shëndetit, operohet në Nju Jork për kancer në pankreas, pastaj dërgohet në shtëpinë e tij në Modena, ku vazhdoi të jepte mësime për kanto deri disa javë përpara vdekjes. Në një nga intervistat e fundit, Pavarotti thoshte:”Kam patur gjithçka, vërtet gjithçka” dhe në një tjetër intervistë:”Kam qenë njeri shumë i lumtur dhe kam jetuar mirë deri në te të 65-tat, pastaj më kapi sëmundja. Tani jam duke paguar çmimin për fatin që kam patur. Askujt nuk i kam ndonjë borxh, me Zotin i kam sheshuar llogaritë”. U nda nga jeta në Modena, më 6 shtator 2007, në moshën 71 vjeçare.

Gjithë bota, jo vetëm ajo muzikore, e ndjeu thellësisht shuarjen e më të madhit të tenorëve. Ai ishte nga ata pak njerëz , të cilit iu ngritën gjithandej buste e monumente. Vlerësimet e përfaqësuesve të artit, kulturës, shtetarëve apo dhe njerëzve të thjeshtë, që e bënë muzikën klasike pjesë të vetes në sajë të tij, janë të panumërta… “Njeriu me kordat vokale të puthura nga Zoti”, zëri i të cilit “vajti për t’u dëgjuar nga ëngjëjt” “na la edhe pa një personalitet të papërsëritshëm”. Opera e Vienës, në ditën e vdekjes së tij ngriti flamurin e zi, ndërsa drejtori i saj, Joan Holender, shprehu të vërtetën e madhe me fjalët” Zëri i Pavarotti-t është zëri më i bukur i kohës sonë”. “Zëri i notes më të lartë Do, që ka patur ovacionet dhe duartrokitjet më të gjata, përmbi një orë, do të mbahet mend në historinë e muzikës klasike si tingulli i fortë i një epoke dhe si zëri më i ngrohtë i Italisë në botë”.

Fjalët “Kur Pavarotti këndon, mbi botë ngrihet dielli”, shprehur nga dirigjenti i madh gjerman, C.Kleiber për “këngëtarin e mrekullueshëm dhe njeriun e mire” hyjnë në hapësirat e përjetësisë, kur mendojmë që kënga e tij dëgjohet gjithandej pa pushim . Nëpër po ato hapësira hyn dhe më i bukuri i vlerësimeve, prej të cilit, gjatë netëve kur shohim qiellin me yje, kujtohemi se në ndriçimin e tyre është dhe shkëlqimi i asteroidit 5203, që duke filluar nga viti 1999, njerëzimi e njeh me emrin “Pavarotti”.

Shkrimi u përgatiti nga

Harallamb Fandi, kritik i arteve & Sul Gragjevi, kritik muzike