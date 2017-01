Ola Mitre

Të gjithë përfituesit e pensionit social duhet të rideklarojnë të ardhurat e tyre, në mënyrë që t’iu rilidhet pagesa. Kjo është një procedurë që duhet të kryhet çdo fillimvit nga kjo kategori, si një mënyrë për të verifikuar nëse të ardhurat e tyre kanë ndryshuar apo jo. Referuar praktikës së vitit të kaluar rideklarimet bëhen përgjatë muajit janar, ndërkohë që përfaqësues të Institutit të Sigurimeve Shoqërore kanë thënë më herët se nuk ësh- të i nevojshëm dorëzimi i dokumenteve, por vetëm i deklaratës. “Për rastet e përsëritura nuk duhet të paraqesë asnjë dokument tjetër, përveç deklaratës. Kjo përveç rasteve kur ka ndryshime të gjendjes financiare: mund të ketë hapur një biznes, mund të jetë aksioner në një aktivitet ose mund të ketë ndonjë të ardhur tjetër, si për shembull pasuri të paluajtshme të lëshuar me qira dhe merr të ardhura”,- kanë shpjeguar specialistët. Përfituesit du- het të paraqiten vetëm pranë agjencive lokale të sig- urimeve shoqërore, ku ka vendbanimin dhe të dorë- zojë dokumentin, që në këtë rast është deklarata. Mjaf- ton që ata të jenë të pajisur me kartën e identitetit dhe të deklarojnë që kanë të njëjtat të ardhura, si herën e kaluar. Në rast se rideklarimi nuk kryhet, përfituesve iu ndër- pritet pagesa dhe vetëm pas dorëzimit të tij do të mund të rimarrin sërish paratë. Shkak për këtë procedurë është fak- ti se pensioni social është një e ardhur e ngjashme me ndihmën ekonomike, pasi perso ni nuk ka asnjë të ardhur tjetër. Ndaj ai duhet të deklarojë që gjendja e tij financiare nuk ka ndryshuar dhe të ardhurat e tij ekonomike nuk kanë ndryshuar. Nëse marrim parasysh indeksimin e muajit korrik, masa e pensionit social aktualisht është rreth 6.860 lekë.

PËRFITUESIT

Sipas të dhënave nga In- stituti i Sigurimeve Sho- qërore janë rreth 1800 perso- na që aktualisht përfitojnë pension social, ndërkohë që sipas përllogaritjeve në të gjithë vendin janë rreth 5000 vetë që plotësojnë kriteret për ta përfituar. Thjesht këta persona duhet të dorëzojnë dokumentacionin, që e gjeni në tabelën bashkëngjitur shkrimit, në mënyrë që t’iu lidhet pagesa. Sipas ligjit, pensioni social është një për- fitim që i jepet çdo shtetasi shqiptar, i cili ka mbushur moshën 70 vjeç dhe është me qëndrim të përhershëm në Shqipëri, të paktën për pesë vitet e fundit. Gjithashtu, për të qenë përfitues këta persona nuk duhet të plotë- sojnë kushtet për asnjë lloj pensioni nga skema e detyrueshme e sigurimeve shoqërore (pension të plotë pleqërie, pension të reduk- tuar pleqërie, pension in- validiteti) si dhe nuk duhet të kenë asnjë lloj të ardhure, që përfitohet nga çdo burim tjetër financiar. Gjithashtu, përfitues mund të jenë edhe ata persona që kanë disa të ardhura, por që janë më të ulta se të ardhurat që jep pensioni social. Kjo do të thotë se diferenca iu zbritet nga shuma totale prej 6.860 lekësh.