Valentina Madani

Përkeqësimi i motit dhe masat e marra nga qeveria në ndihmë të banorëve, veçse thelluan dje përplasjen mes PS-së dhe LSI-së, e cila drejton Ministrinë e Transporteve. Nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili replikoi dje me deputetin e Partisë Socialiste, Pjerin Ndreun dhe kreun e Emergjencave Civile, Shemsi Prençi për masat që janë marrë për kushtet e motit. Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, deputeti Vasili këshilloi socialistët që t’i lënë komentet negative në këtë kohë të vështirë për qytetarët, të cilët janë bllokuar nga reshjet e dendura të dëborës. “Duke pasur një eksperiencë të drejtpërdrejtë edhe personale në përballim të emergjencave të caktuara civile të përmasave të mëdha, sikurse edhe kjo e sotmja, do të thosha që komentet negative apo përfitimet mbi fatkeqësitë natyrore të këtij karakteri madhor siç janë këto, janë një praktikë jo vetëm e dëmshme, por edhe pavend. Një praktikë e cila shkon kundër interesave të qytetarëve”, theksoi z.Vasili nga selia e LSI. Ai beson se: “Çdo minutë është e vlefshme dhe e rëndësishme për t’u vlerësuar me masat e karakterit organizativ. Kërkohet gjithashtu një bashkëpunim tërësor i plotë, pa asnjë paragjykim politik dhe me strukturat e pushtetit vendor, të cilat kanë edhe ato një rol të rëndësishëm në këtë çështje duke evituar edhe politizimet, por besoj edhe komentet negative pa asnjë vend”. Sipas Petrit Vasilit, “ka vetëm një linjë sjelljeje, të gjithë së bashku të përballojmë sa më mirë dhe pa asnjë pasojë, në radhë të parë të jetëve njerëzore, këtë situatë shumë të komplikuar e të rënduar, jo tipike për vendin tonë mesdhetar dhe sigurisht pas përballimit të saj ka gjithmonë vend për analiza dhe për gjëra, të cilat mund t’i konsiderojmë se si mund të bëheshin më mirë apo jo më mirë, por sot jemi dhe duhet të jemi të gjithë bashkë. Dallimet politike bëhen të parëndësishme në këtë rast, bëhen zero, sepse interesi madhor i qytetarëve, shërbimeve, të jetës së tyre janë ato që mbizotërojnë mbi gjithçka”. Po dje z.Vasili foli edhe për gjendjen e rëndë gripale në vend, duke kërkuar që të hiqet dorë nga politizimi i problemit. “Nuk ka vend për politizim. Asnjë epidemi në të gjitha kohërat kur është shfaqur, në kohët moderne, por edhe në të kaluarën, nuk ka pasur vend për të ndarë opinionet apo kritikat në planin politik. Kjo çështje ka vetëm një zgjidhje, përballim me efikasitet i epidemisë, mbrojtja më shumë e jetës dhe përsëri edhe në këtë rast, analizat se ku duhet të vepronim më shpejt, ku duhet të vepronim më mirë janë analiza që vijnë pas vetëm pas kalimit të këtij momenti kritik”, theksoi z.Vasili. Dy ditë më parë deputeti socialist, Pjerin Ndreu akuzoi ministrin e Transporteve që drejtohet nga LSI se nuk po punon mjaftueshëm dhe rrugët në veri janë të bllokuara. “Të hetohen e penalizohen firmat e pastrimit të rrugëve, sidomos në akset që lidhin Pukën me Kukësin e Tropojën. Kanë marrë lekët e taksapaguesve dhe kanë lejuar bllokimin e rrugëve, duke mos hyrë në kohë me borëpastruese. Nuk kanë hedhur asnjë gram kripë e asgjë! Nuk do e lejoj këtë sjellje turpi e të papërgjegjshme të këtyre kompanive, që nën hundën tonë bëjnë ç’ju do qejfi, kur njerëzit rrezikojnë jetën rrugëve nacionale nga bllokimi”, deklaroi z.Ndreu përmes një statusi në “Facebook”.