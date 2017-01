TIRANE

Një 45-vjeçar është plagosur dje me armë zjarri në kryeqytet. “Balkanweb” raportoi se bëhet fjalë për Artur Aligjonin, pronari i një lokali të njohur të natës në Tiranë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 04:35, në rrugën “Ismail Qemali”, në zonën e ish-Bllokut. Të njëjtat burime theksuan se i Aligjoni fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa dyshohet se hakmarrja mund të jetë pista ku po hetohet ngjarja. Sakaq, policia po zhvillon hetimet në lidhje me zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërsa dy persona janë shoqëruar në cilësinë e të dyshuarit.

Po dje janë zbuluar detaje të reja nga plagosja e pronarit të klubit të natës në kryeqytet. Gazetarja e “News24”, Dorjana Bezat tha dje se plagosja e Artur Aligjonit, pronar i lokalit dyshohet të jetë një mesazh, pasi para dy muajsh ai akuzohet se ka plagosur me thikë një djalë nga Kamza. Asokohe policia e shpalli në kërkim 45-vjeçarin për plagosjen e Halim Hysës, ndërsa në prokurori vepra penale u klasifikua plagosje e lehtë dhe çështja u mbyll. Fill pas ngjarjes së djeshme, në polici janë shoqëruar si të dyshuar Halim Hysa dhe i vëllai i tij. Ngjarja ku mbeti i plagosur Artur Aligjoni ka ndodhur rreth dje orës 04:35, në rrugën “Ismail Qemali”, në zonën e ish-Bllokut.

SHERRI

ME THIKA

31-vjeçari Halim Hysa mbeti i plagosur pas një sherri me thika në 27 shtator të vitit të kaluar, ndërsa autor i ngjarjes dyshohet të jetë 45-vjeçari Artur Aligjoni. Ngjarja ndodhi rreth orës 00:30 të datën 27 shtator afër zonës së Bllokut në Tiranë. Burime nga policia asokohe bënë me dije se Hysa ishte i shoqëruar me një të njohurin e tij në momentin që është qëlluar me thikë në brinjë nga 45-vjeçari. Ndërkohë, “Balkanweb” raporton se Artur Aligjoni, pronari i klubit në kryeqytet, i cili u plagos në orët e para të mëngjesit të djeshëm në zonën e ish-Bllokut është gjithashtu edhe ish-bashkëshorti i moderatores së njohur shqiptare, Hygerta Sako. Sipas burimeve të “Balkanweb”, policia po heton në pistën që lidhet me ngjarjen e para dy muajve në Kamëz, ku vetë 31-vjeçari plagosi një person me thikë, shtetasin Halim Hysa, por më vonë u la i lirë për “plagosje të lehtë”. Burime nga policia bëjnë me dije se janë shoqëruar në komisariat, i plagosuri i dy muajve më parë, Halim Hysa dhe vëllai i tij. Moderatorja e njohur Sako është divorcuar nga Turi në shkurt të 2012-ës, për shkak se lidhja e tyre nuk funksiononte më prej një viti. Nga martesa e tyre kanë një vajzë, e cila i ka kaluar në kujdestari moderatores.