05 Shk 2017Posted by us er

Nga MOIKOM ZEQO

NË ANËN E PRAPME

TË KOHËS

Erërat vërtiten – si ventrilokët! – Karrocat e zeza – të epokës baroke – lëvizin mbi kalldrëme. – Dhe Arka Biblike – bëhet inkandeshente – në anën e prapme – të Kujtesës!

***

Unë rishoh – netët e pazhdukëshme dot – të Athinës – së Platonit – dhe më tremb – krahasimi i plastikës – së Rodenit – me gotikën!

***

E ëndërroj – e pres – një Agim të Ri – si një kryengritje – të hatashme, – pikturike!

***

Dreri i plagosur – përplaset – mbi strall, – rreth tij – lëviz – misteri arkanistik, – supralunar, – pleromatik! –Mos vdisni – imazhe intime – të dhimbjeve të mëdha! – Mos u shpërbë – ideja sublime e Kohës!

***

Deti – me gramatikën vetiake – koncentron – në thellësira – ligjërimet e miteve!

1999

MJELLMA SHEKSPIR

NUK VDES

Perëndia ilire – e erërave, – mban – vëthë argjenti – rrëkesh – dhe ujëvarash! –O, stinë madhështore, – na ringjall – ndjesitë!

***

Fytyra ime – plasaritet – në qelq! – Dhe pasqyrat – shpërthejnë – rreth e qark – si dënesat – e Ajkunës! – Dhe lulëkuqet – mbartin – gjumin – dhe ëndërrat!

***

E shoh palloin – në kopsht – me pendë përrallore, – si të bëra – nga argjendarët – e Bizantit!

***

Dhe unë dëgjoj – Silva Plath-in, – që thotë:

“Bottle in Which I live

Ghastly Vatican!*

***

Dhe një re e errët – është – si Aushvici – i ideve të mia! – Lulëkuqet – janë flakëza – të Hadit! – Ec – po munde – mes tyre! – Mjellma Shekspir – nuk vdes – edhe mbas – Këngës së Fundit!

1999

* Shishja, ku unë jetoj –

Vatikan ngjethës! – (Vargje të Silvia Plath)

FLUTURIMI NË TEJBOTË

O, qenie e brishtë, – njerëzore! – A ke fuqi – të shpikësh – një tjetër Zot? – Ndërgjegjen – e Dekartit – po e mbart tani – ky kalë! – A mund – të bëj – dy flatra – për lisin – të fluturojë – në Tejbotë?

***

Ca ide abstrakte – janë – në hapësirë! – Dhe shpirti i Budës – është – në trupin e tigrit! – Në Edenin – plot smog – të trafikut – unë jam – një tjetër shëmbëlltyrë – e Adamit – dhe më ngelin – në fyt – tri mollët elektrike – të semaforit – dhe s’klith – dot – më! – Ajme!

1999

KOZMOGONIA

E DYTË BIBLIKE

Ca shekuj – të Mesjetës – ecin mbi botë – me sandalet françeskane! – Por ka edhe shekuj – me surrealizëm varaku!

***

Poeti – i zgjedh metaforat – si aktori i lashtë – maskat!

***

E di, – e di, – jam i sigurtë – se do të mbrijë – gjer në brigjet jonike – dëbora misterioze – e Brygelit!

***

Dhe Dama Maç – falsifikon – dhe vjedh – kredencialet – e Shën Marisë!

***

Rini e hajthme – me bukuri – të shkujdesur – me madhështi efemere, – mos harro – se vjen befas – mosha e tretë – si dreka e përmotshme – e vetvetes!

***

Dhe kozmogonia e Dytë Biblike – është thjesht – një ribërje – e Gjyqit të Fundit!

1999

POETËT,

GAZELA KURBANI

Retë – rrjedhin – si rërë argjenti – në pëllëmbën – e Diellit!

***

Ah, – ngjashmëritë – e gabuara, – kinse – krijojnë – metafora! – Sa puthje – plot shpresëtari! – Pse vallë – nuk vrapon – pse dreqin – nuk lëviz – diku, – në infinit – ky oqean shkëlqimi? – E ndjej – Lirinë e Madhe – të shpërndarë – kudo, – të Historisë! – Vizatoj – germa në letër – si flegrat – e kuajve – në galopin – e amshuar! – Dhe sytë e tu – e dashur – janë kobësisht – të bukur!

***

I balsamosur – është Zoti, Zoti, – mbas – vitrazheve – të katedraleve!

***

Poetët, – poetët – fëmijë… mijëvjeçarësh! – Bëhen – gazela – kurbani, – për datëlindjet – e tigrave – të lirë – të mendimit!

1999

SAKRAMENTI I DETIT

Mendoj, – dhe tallem – me tjetërsimin! – Besimi im – i plasaritur – në acar – dhe në zheg! – Veç matematika – më tregon – kohën e pafundme! – Fluturoj – mbi brigjet jonike! – Gunën qimedhirtë – të shirave – e kthej – mbrapsht!

***

Tingujt – bulëzojnë – si zambakë qiellorë! – Vetmia ime – është po aq e gjallë – sa entuziazmi! –Aty, – ku ftillëzohen – perversitetet – e mishit, – shpirti im – nuk vdes!

***

Mbase këto xixëllonja – janë motorë të vegjël, – inteligjente, – që na ribëjnë – dritën – e mendimeve!

***

Dhe shfaqet madhështor – deti, deti, – që delfinët, – yjet, – gaforret, – pulëbardhat, – ullinjtë, – dhe yjet – i ngre – gjer në sakrament!

1999

ZGJATE DORËN

O PRINC I KOZMOSIT

Zgjate dorën, – o Princ i Kozmosit! – Prekma, – kokën – time, – të lodhur! – Ledhatomi flokët – dhe bekomë – si qenien – me të papërsëritshmen – në shekuj!

***

Një ekstazë – më mbart – si muzika! – Aleluja!

***

Dhe unë këndoj – në latinisht:

Anumula vagula, blandula,

Hospes comesque corporis,

Qual nune abibis in loca,

Pallidula, rigida, nudula,

Nec, ut soles dobis iocos.*

***

Kush e gjen, – kush e di – amforën e thyer – brenda – ditëve të mbyllur?

***

Shoh – si jam i rrethuar – nga peshq, – delfinë, – balena, – që nuk notojnë – në ujëra, – por në iluzion! – Shpëtomë – o, Zot!

***

Po nëse – asgjë – nuk dihet, – gjithçka – përfytyrohet!

1999

* Shpirti im endacak, përkëdhelës,

Bujtës dhe bashkudhëtar i trupit,

Që tani do të shkosh në vende

Të zbehta, të ngrira, të vështira,

Nuk do të japësh argëtime si dikur.

(Vargje në latinisht, të perandorit romak Adrian, të shekullit II)

DEMONI I FJALËVE

TË TRISHTA

Askush, – askush, – s’do ta shkruajë – historinë intime – dhe efemere – të një Demoni – të Fjalëve të Trishta!

***

Anija e Magjepsur, – me një kapiten, – të vdekur, – mes gaforreve, – yjeve të detit, – hartave të grisura, – busullave të thyera, – që rri – i lidhur – në timon – më grish – mua – për – udhëtimet – e shpirtit – për enigmat – e një Gjeografie të Re!

***

O, njerëz! – Të gurëzuar – nga mesi e poshtë, – e pritët 1000 vjet, – Lajmëtarin Qiellor – që s’erdhi – asnjëherë!

***

Zëri, – i Zotit, Zotit, – mbi oqeane – e formon – një ishull ari! – Po unë shoh – pemë, – me nimfa të plakura, – mbi degë! – Dhe shpërndahen – në stuhira, – letrat e bixhozit, – që janë – dhe Horoskopi i Mëkatarëve!

2000

VDEKJA, E PRANISHMJA

SI MILINGONAT

Një gushëkuq, – kjo kometë – dhe kjo pemë qershie – për mua – janë padyshim – e njëjta familje trandafilash! Ah!

***

Ç’janë – këto engjëj, – që janë dënuar – të thyejnë – gurë – në gurore? – Dhe kudo, – gjithandej, – Vdekja – është e pranishme – si milingonat!

***

Dhe Vjeshta – klithi, – si grua – e kapur – nga leshrat!

***

Rrugët e qytetit – janë bronket – e frymëmarrjes time! – Dhe sa pehlivanë hënorë – kërcejnë – mbi çatirat – e ndryshkura – mbi urat, – mbi farin detar – në Currila!

***

Ende – ka lule – me ngjyrë kozmosi! – O Zot! – Shihi – këto copëra muzgu – që janë – të vjellurat – e mia!

2000

HARTA E

KONTINENTIT TË RI

Shën Justiniani, – kur lexonte – tek „Odisea” – përshkrimin – e liqenit – të Alkimentit – qante – në lartësitë – e detit Jon – dhe thoshte, – se i dukej – se ndjente – shpendët qiellorë, – duke kënduar, – në vend të hekzametrave – që po lexonte!

***

A mund ta përdorësh – mendjen – e një maceje, – për të dalluar, – fantazinë, – nga realiteti?

***

Diçka mungon – diçka mungon – nga Bukuria! – Diçka, – diçka, – që e shtojnë, – veç poetët.

***

Merre të lutem, – merre këtë lumë – si tel lahute, – këputur – nga Eposet Flokëpurpurt!

***

Mosbesues! – Skeptikë – të pandreqshëm! – Dijeni, – mësojeni, – se tek barku – i Albatrosit – të Bodlerit – është harta – e një Kontinenti të Ri – të pagjetur – ende!

2000

FATI TJETËR

Zemra u bë – sa i tërë trupi! – Vrapo, – i thashë vetes, – ndiq shpirtin – në kozmos! – Gjithçka – është kaq e përsosur! – Çdo fjalë – është si dritare treni – ti rri – i ulur – dhe njëkohësisht – lëviz – në pafundësi marramendëse!

***

Kali plak – ka vdekur – mbi pllajë! – Muzg, – mbyllja – sytë e hapur! – Ka vdekur, – ka vdekur – kali i mrekullueshëm! – Det, – lartësoi – shtrëngatat! – Hënë alkimike – mbuloje – me ar përrallor! – Njeri, – ndje se veten tënde – e pjesën e dhembshur – dhe delikate prej kali!

***

Erërat nervoze – përhapin palat – e tunikës time – prej Demiurgu!

***

E gjeta kalin e ri – për të kalëruar – në dritë – dhe befas kuptova – se ai kalë – isha vetë! – I pashë – dhe tre kalorës të tjerë – që vraponin – pranë meje! – Hija ime – pas meje – më thirri: – Leri, leri – ata të tre – në fatin e mjegullës, – fati yt – është tjetër, – është tjetër!

2000

POETI I KUNGUAR NGA GJAKU I RRUFESË

Asnjë – nga shpirtrat – e vjeshtës – s’ka mbetur më – tek gjethet! – Ç’poet – unë do ta kungoj – me gjakun – e rrufesë?

***

Mure – me lëndë – eterike, – po e fotografoj – detin dimëror – me sytë – e kësaj pulëbardhe! – Ku jeni – o poetë – të dehur – me Histori – si me eliksir! – Kush e kërkon – Hënën, – në funddetin – e Atlantidës?

***

Një Femër Magjike hyn brenda – mermerit të statujave – si në shtëpinë – e Amëshimit!

***

Shirat rrëzohen, – qiejt jo!

***

Gjithësinë – e pafundme – mbase – e emëron – vetëm Ti, – e dashur!

2000

TRUPI MASHKULL,

SHPIRTI FEMËR

Një Dionis të Ri, – a një Silen të Vjetër, – e kam – nën lëkurën time! – Ç’botëra – rrjedhin, – rrjedhin, – në gjakun tim?

***

Ah, Whitman, Whitman – mëngjes, – që nuk perëndon! – Gjeste – të trupit – si alfabete – të shekujve!

***

Ah, Valery, Valery – labirint – i mendjes! – Pse fytyrat – e dashuruara – janë – kaq të pafundme?

***

A është groposur – imazhi im – në një nekropol – të Atlantidës?

***

Ah, motivet egocentrike – paranoja jonë – letrare! – Statujat – kurrë s’shkojnë – tek parukierët, – as thonjtë – kurrë s’i presin!

***

Trupi – mund të jetë – Mashkull, – por Shpirti – është Femër!

2000

LEXIMI I DYTË

Do të vij – patjetër, – do të vij, – mos dyshoni, – do të vij, – të bëj Leximin e Dytë të Historisë!

***

A mund – të kumtosh – me ndihmën – e rrufeve – tërë enigmat – e peshqve?

***

Çdo Fjalë – është – penelatë nervoze – në telajon – e ajrit!

***

Dhe unë shoh – Odiseun – fjetur – dhe nuk zgjohet dot – në bregdetin përrallor – të Himarës!

***

Prej ere – e kish kasollen, – asketi bogomil – krenar, – skeptik – dhe i papërkulur! – Dhe Hëna – u pastrua – nga shirat, – si pjata, – ku hëngri, – Hyu i Fundit, – i Qiejve! – Amen!

***

Sa shumë njerëz – si në një abort – dalin – nga Historia!

2000

NDESHKIM NGA HYJNITË E ABSTRAKSIONIT

Dinozauri prej qelqi – i shiut – përplaset – dhe thërrmohet – mbi autostradat – dhe reklamat e mëdha ! – Pastaj derdhen – edhe flokët – e Shën Marisë, – si shirat e dashurisë – së etur – hyjnore ! – Shira të ndryshëm ! – Planeti – ngre lart – avuj – që ruajnë – format – e qyteteve të zhdukura, – antike !

***

Lexoj – librat e harruar – të alkimistëve, – të vdekur, – shekujve gotikë ! – Hiri – s’rikthehet më – në gjendje zjarri !

***

Do të ndëshkohem, – padyshim – do të ndëshkohem – nga Hyjnitë e Abstraksionit !

***

Nëse përpara – më del – një Zarathustër Argjenti, – si mundet vallë – unë prej ari – të jem ?

***

Mos u ligështoni ! – Mëngjesi i Fundit, – për botën – ende – s’ka ardhur !

2000

KOPSHTE PËRRALLORE PËRSHTYPJESH

Jam i shumëfishtë – si dhoma me pasqyra të panumërta, – fantastike, – që përdredhin – me reflekse të rreme – një realitet të vetëm, – pararendës, – që s’është më – tek asnjeri – dhe është – tek të gjithë !

***

Të mëdha – janë shkretëtirat – por dhe shpirtrat – e shkretëtirave – të panumërt janë !

***

Më mbart, – më mbart, – me vehte, – o brengë universale – i të qenit i vetëdijshëm !

***

Shoh – brinjët – e princit Buda përmes teshave – dhe lëkurës – Dhe ky është – një vizion – i shkallës – më të lartë!

***

Nëse asgjë – nuk vdes, – si mund – të vdesë – vetë forma?- Ndjesia estetike – mund të bëhet shkencë – dhe origjinaliteti – të kultivohet – si një disiplinë!

***

Rastësitë e mia – përhapin kudo – kopshte përrallore – përshtypjesh!

2000

PAMJA IME, SHPËRNDARË NË PEIZAZHE

Poetë të mençur – të pamatësisë, – jetëshkurtër – si magji teatri! – Unë lëviz – te një kalldrëm – me metastaza kanceri – deri tek Vdekja, – këndellja ime – e mbrame!

***

Pamja ime, – shpërndarë – në këto peizazhe – dhe në tërë përsëritjet e tyre – në galaktika të tjera!

***

Algat – tërbohen – nëpër dete jargësh!

***

Shigjetën – në thembrën e vdekshme – të Akilit – e merr Historia, – për të qepur – arnat e saj – të mijëvjeçarëve, – prej mitesh – dhe paradoksesh!

***

Xhami i orës – dërsitet – nga djersa ime – e ankthit!

***

Ah, këto kolona tempulli – ulërimat e mia – të ngurtësuara!

2000

HINDITË E

HALUÇINACIONEVE

Torta ylberi – për Happy Birthday – të Zotit, Zotit!

***

Çdo Vdekje – purifikohet – me zjarr! – Ç’aspër e argjentë – fshihet – në xhepin e Hënës? – Ç’mund të blesh – me të – diçka – për Imagjinatën – e uritur? – Ajme! – Amen!

***

Tani Koha – bëhet – nervi im – i syrit!

***

Vjeshta e verdhë – skuq mollët!

***

O, Engjëll – i Natës, – që vdes, – sapo agon!

***

Dhe Alan Ginsberg klith në muzg: „- S’kam asgjë – për të thënë, – asgjë për të vuajtur – veç për Qeniet në Ëndërr, – zënë mat – në zhdukjen e tyre!”

***

Sa breshka – lindin – në Vitin Alfa?

***

Ky perëndim – mbi det – si gjuri i gjakosur – i Kristofor Kolombit – mbi gurët – e Hindive – të halucinacioneve!

2000

PROFETËT ME

KOKA TË RRUARA

Qielli – është qendismëtar i lashtë, – dhe bën – eklipse – me fill ari! – Shoh ca murgesha – të murosura së gjalli – në ajër. – Ku je, – ku je – o Tereza e Avilias? – O, vegime – të drogës, – të Kanabisit të Hindisë, – të terebentinës së Qipros! – Idetë – nuk i përkasin askujt – ato rrotullohen – dhe fluturojnë – si engjëjt! – Dhe zgurdullojnë sytë – profetët – me koka të rruara – me mjekra alabastri!

***

Përroi ka mbetur – si orë e prishur – e një stërgjyshi bibliofil! – Terri – më zgjat dorën e tij – me tri gishta – shumëngjyrësh – të semaforit!

***

Vij si Pitagora – nga një tjetër jetë!

***

Dhe afrohem – që nga larg – poetët – me zhelet moderniste – nëpër ballot digjitale – të elektronikës!

2000

KAMBANA SARKOFAG

Emri yt i dashur, – rrugëton, – në psalme! – Po vorbujt e ujërave, – zgërdhihen, – si Zarathustra!

***

Vetë Jeta – është – si agjenci sigurimesh, – ku të abonuarit – mungojnë!

***

Si një muzikant i verbër – unë e kompozoj – një kryeqytet argjenti! –Eja, Platon, – të bëhesh – banori – më i nderuar!

***

Këto miza – të mëdha, – këto miza – të neveritshme – s’janë taksi – për engjëjt e pafajshëm!

***

Tek këmbana – e Notre Dame – e kam – sarkofagun tim – gjëmimtar – për botën! – Dëgjomë, – dëgjomë – Victor Hygo!

2000

PSE PO I MPLAK

PASQYRAT?

Thirrje yjesh – me trumbetë engjëjsh! – Hija e zogut – lëviz mbi tokë – si hartë e vogël – e pamundësive të mia! – Pse po i mplak – pasqyrat – me fytyrën time tani?

***

Muzgu – ka flatrat – e një lakuriqi nate. – Pse të mos shtrihem – pafundësisht – deri tek ylli më i mbramë?

***

Dhe qielli – është i tejdukshëm – si kafshë deti, – xhelatinoze! – Shkallët e pallatit – hapen deri lart – si një fizarmonikë mermeri!

***

Dhe Arusha e Madhe – në Kozmos – është dru molle – e lulëzuar!

***

Këto rrënoja tempulli – copa të trupit – të Budës, – që s’është më – me një unitet forme!

***

Ulërima e lumit – del nga laringu – i një ujku boreal!