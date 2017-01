Nisja e procesit mësimor për çerdhet, kopshtet dhe shkollat e arsimit parauniversitar mund të shtyhet edhe javën që vjen. Shkak për këtë vendim është epidemia e gripit që është duke kaluar vendi ynë, ndërkohë që gjithçka është konfirmuar nga ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, gjatë mbledhjes së Zyrës Operacionale të Situatës në Kryeministri. “Lidhur me vijimin e procesit mësimor, javën e ardhshme jemi ende për të dalë me një kërkesë për një gjë të tillë”,- u shpreh ministri. Numri i lartë i personave të prekur nga virusi i gripit detyroi ministrin e Shëndetësisë të urdhërojë mbylljen e çerdheve, kopshteve dhe shkollave të arsimit parauniversitar deri në datën 7 janar. Qëllimi i këtij urdhri ishte kufizimi i mëtejshëm i përhapjes së virusit të gripit në vend. Ndërkaq, një tjetër masë që do të ndërmerret për këtë qëllim, lidhet me aktivitetet kulturore, të cilat pritet të ndalohen nga java që vjen. “Po vlerësojmë dhe mundësinë që ndoshta javën e ardhshme aktivitetet kulturore, që përgjithësisht kanë grumbullime njerëzish, do të kërkojmë që t’i shmangim”,- deklaroi Beqaj. Në fakt, shmangia e vendeve të mbipopulluara është një nga këshillat që japin specialistët për të mos u prekur nga virusi i gripit. Po ashtu, rekomandohet evitimi, për aq sa është e mundur, i kontakteve të afërta me individë të sëmurë si dhe qëndrimi në shtëpi për 24 orë në rast se jeni të sëmurë. “Mbuloni hundën dhe gojën me një shami kur të teshtini dhe kolliteni dhe hidheni më pas në vend të sigurt; lani duart shpesh me ujë dhe sapun, ose përdorni solucione duarsh me alkool; mos prekni sytë, hundën dhe gojën me duar të kontaminuara, pasi virusi përhapet në këtë mënyrë, dhe pastroni e dezinfektoni sipërfaqet dhe objektet që mund të jenë kontaminuar nga virusi”,- shtojnë specialistët e ISHP-së.