Ola Mitre

Akti Normativ, i miratuar nga qeveria për mënyrën e llogaritjes së sigurimeve shoqërore e shëndetësore për personat e vetëpunësuar dhe punonjësit e papaguar të familjes, është i vlefshëm për vetëm 45 ditë. Kjo do të thotë se ky vendim ka natyrë të përkohshme, ndërkohë që do të jetë Kuvendi ai që do të vendosë për formulën që do të zbatohet për këtë kategori, në lidhje me derdhjen e kontributeve. Tashmë akti ka mbërritur për diskutim, ndërsa relacioni që e shoqëron, sqaron dhe arsyet përse ai do të zbatohet vetëm për një periudhë të caktuar. “Përkohshmëria e kësaj norme lidhet me kushtin e domosdoshëm të shqyrtimit të tij nga Kuvendi, i cili, nëse e miraton, e kthen atë në ligj. Nëse akti nuk miratohet nga Kuvendi apo nuk merret në shqyrtim prej tij, me kalimin e periudhës 45-ditore, ai jo vetëm që nuk prodhon më efekte për të ardhmen, por njëkohësisht humbet fuqinë që nga fillimi”, thuhet ndër të tjera në relacion. Akti Normativ u miratua në datën 25 janar nga Këshilli i Ministrave pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, e cila e konsideroi si të papajtueshme me Kushtetutën vendosjen e pagave të referencës për 23 profesione të lira, që praktikisht sillte rritjen e detyrimeve që duhej të paguanin këta persona. Ndërkohë që, mënyra e pagesës së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore duhet të rregullohet me ligj, por miratimi i tij erdhi për shkak të mungesës së kohës së mjaftueshme për këtë procedurë. Kjo pasi, të vetëpunësuarit deklarojnë dhe paguajnë kontribute çdo tre muaj dhe afati i deklarimit dhe pagesës së sigurimeve për tremujorin e fundit të vitit kalendarik 2016, përkatësisht për muajt tetor, nëntor, dhjetor, fillonte nga 1 janari deri më 20 janar 2017.

Akti Normativ

Sipas Aktit Normativ, i cili ka shkuar në Kuvend për diskutim, “kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore për personin e vetëpunësuar, përfshirë punëdhënësin e vetëpunësuar, do të llogariten si përqindje mbi një pagë bruto, jo më të ulët se paga minimale në shkallë vendi dhe jo më të lartë se paga maksimale, e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave”. Kjo do të thotë se të vetëpunësuar në profesione si: avokat, farmacist, noter, arkitekt, inxhinier, përkthyes etj. do t’i paguajnë sigurimet mbi pagën minimale, që aktualisht është 22 mijë lekë. Ndërkohë që, në rast se dëshirojnë të vetësigurohen me një pagë më të lartë, atëherë janë të lirë të zgjedhin brenda kufirit të pagës maksimale, që aktualisht është 97.030 lekë. Sa u takon kontributeve të detyrueshme të sigurimit shëndetësor, është përcaktuar se ato do të paguhen si përqindje mbi dyfishin e pagës minimale në shkallë vendi, pra mbi 44.000 lekë.

Punonjësi i

papaguar i familjes

Ndërkaq, Akti Normativ përcakton dhe mënyrën se si do të derdhen kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për punonjësin e papaguar të familjes. Sipas tij, sigurimet shoqërore do të llogariten mbi pagën minimale në shkallë vendi, pra mbi pagën 22.000 lekë. Ndërkohë që, kontributet e detyrueshme të sigurimit shëndetësor për këta persona do të paguhen me të njëjtën skemë sikurse të vetëpunësuarit, pra si përqindje mbi dyfishin e pagës minimale në shkallë vendi. Sipas Aktit Normativ, “kur veprimtaria ekonomike e tatimpaguesit fillon, ndërpritet, përfundon apo kalon në regjistrin pasiv gjatë një muaji, llogaritja e kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore bëhet në bazë të pagës për ditët e punuara për muajin”.

Deklarimi

Akti Normativ sjell ndryshime edhe për mënyrën e deklarimit të të punësuarve pranë organeve tatimore. Deri më tani, mosdeklarimi brenda 2 ditëve nga momenti i regjistrimit, edhe kur personi juridik ose fizik nuk ka të punësuar të tjerë përveç administratorit dhe personit të vetëpunësuar në rastin e një personi fizik, konsiderohej deklarim i vonuar dhe subjekti penalizohej me gjobë 10.000 lekë për deklarimin me vonesë të formularit të të punësuarve rishtas. Ndërkohë që, sipas ndryshimeve të propozuara, “personat juridikë dhe fizikë duhet të deklarojnë në organin tatimor, brenda 2 ditëve nga regjistrimi, listën e të punësuarve, vetëm në rast se personi juridik apo fizik pasi regjistrohet në QKB ose AT ka punësuar personel”. Në rast se personi juridik apo fizik, në momentin e regjistrimit, nuk ka për të deklaruar punonjës të punësuar, përveç administratorit të deklaruar në QKB ose të vetëpunësuarit në rastin e personit fizik, deklarimi i tyre do të bëhet ose në të njëjtin moment kur ai deklaron të punësuarit e parë, ose nëse nuk ka të punësuar të tjerë veç administratorit ose të vetëpunësuarit. Deklarimi do të bëhet brenda datës 20 të muajit pasardhës ose datës 20 të muajit pasardhës të tremujorit. Pra, si administratori ashtu edhe i vetëpunësuari, duhet të konsiderohen të regjistruar si të punësuar që në momentin që regjistrohet subjekti përkatës, për të shmangur çdo burokraci dhe deklarim të panevojshëm në rastin kur nuk ka të punësuar të tjerë. Ky rregullim ligjor do të sjellë dhe unifikimin me datën e deklarimit dhe pagesës së sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.