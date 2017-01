09 Jan 2017Posted by us er

Ermelinda Hoxhaj

Sot do të rinisë provimi i shtetit për grupet e fundit të infermierëve. Agjencia Kombëtare e Provimeve ka publikuar listën e plotë me 544 emrat e infermierëve që do të hyjnë në provimin e shtetit. Bashkëngjitur emrit kandidatët kanë edhe datën dhe orën e testimit, duke filluar nga data 9 deri më 12 janar 2017. Në total për këtë sezon të provimit të shtetit, përfshi edhe ata që u testuan në muajin dhjetor, do të hyjnë 1.256 infermierë.

DOKUMENTET

& TARIFA

Në ditën e provimit, në rast të ndryshimit të mbiemrit, kandidati duhet të paraqesë certifikatën përkatëse që vërteton këtë ndryshim si dhe mjetin e identifikimit dhe mandatpagesën e tarifës së regjistrimit për provim shteti. Kalimi me sukses i këtij provimi u jep të drejtë aplikantëve që të marrin licencën e ushtrimit të profesionit të mjekësisë, në të kundërt nuk mund të punësohen në sektorin publik. Tarifa së cilës i nënshtrohen kandidatët që hyjnë në provimin e shtetit, vjen në rritje në mënyrë progresive në varësi të herëve që kandidati i është nënshtruar provimit të shtetit. Nga 10 mijë lekë që paguan kandidati që i nënshtrohet provimit për herë të parë, ata që do të testohen për herë të dytë e kanë 12.500 lekë, testimi për herë të tretë e ka tarifën 15 mijë lekë, për herë të katërt 17.500 lekë, ndërsa më të lartë e kanë ata që testohen për herë të pestë, pasi duhet të paguajnë 20 mijë lekë. Faturën e pagesës kandidatët mund ta gjejnë në faqen zyrtare të AKP-së; nëpërmjet saj ata duhet të bëjnë pagesën në një bankë të nivelit të dytë ose në postë.