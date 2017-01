Drejtoria Arsimore e Tiranës ka për caktuar ambientet në të cilat mësuesit do zhvillojnë provimin ditën e shtunë, 21 janar. Sipas DAR Tiranë, 696 mësuesit që kanë kaluar fazën e parë të aplikimit me dosje dhe janë regjistruar në portalin “Mësues për Shqipërinë”, në datën 21 janar, ora 10:00-12:30 do të zhvillojnë provimin në ambientet e dy gjimnazeve të Tiranës, përkatësisht në gjimnazet “Ismail Qemali” dhe “Sami Frashëri”. Ditën e provimit pjesëmarrësit duhet të kenë patjetër me vete një mjet identifikimi (kartën e identitetit ose pasaportën).

Bashkëngjitur shkrimit kandidatët mund të gjejnë të dhënat e tyre personale dhe gjimnazin ku do zhvillojnë provimin. Po ashtu, DAR Tiranë njofton mësuesit e rinj që kanë aplikuar për të zënë një vend pune në arsimi, se duke filluar nga dita e hënë, 16 janar, të paraqiten pranë zyrave të tyre për të marrë ID e tyre personale. Në rang vendi, ditën e shtunë pritet të hyjnë në testim rreth 4300 mësues të cilët janë në kërkimin e një vendi pune në arsimin parashkollor.

Testimi

“Të gjithë kandidatet që kanë aplikuar online në portalin “Mësues për Shqipërinë” për të zhvilluar testimin në DAR Tiranë qytet, duke filluar nga dita e hënë, datë 16.01.2017, duhet të paraqiten pranë zyrave tona, te specialistët e burimeve njerëzore për të marrë ID e kandidatit që do t’i shoqërojë në të gjitha njoftimet e bëra për portalin “Mësues për Shqipërinë 2016” si dhe mjedisin e zhvillimit të testimit.”-njofton Drejtoria Arsimore e Tiranës. Sipas njoftimit të Drejtorisë Arsimore, për Tiranën do të jenë dy mjedise, Shkollat e mesme “Ismail Qemali” dhe “Sami Frashëri”. Ndër të tjera, ata u bëjnë apel kandidatëve të paraqiten në ambientet ku do zhvillojnë provimin 90 minuta para. “Testimi do të zhvillohet ditën e shtunë datë 21.01.2017, fillon në orën 10:00 – 12:30, të gjithë kandidatet duhet të paraqiten në orën 08:30 në mjedisin e provimit përkatës.”-njofton DAR Tiranë. Po ashtu, edhe Drejtoria Arsimore Rajonale e Qarkut Tiranë njofton të gjithë kandidatët, për ushtrimin e profesionit të mësuesit në sistemin arsimor parauniversitar, se testimi do të zhvillohet ne mjediset: shkolla 9-vjeçare Katundi i Ri dhe e mesme “Sadik Stavileci”, Katundi i Ri. Kandidatët të paraqiten në qendrat respektive në orë 08:00. Të jenë të pajisur me dokument identifikimi.