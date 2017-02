04 Shk 2017Posted by us er

Klodiana Haxhiaj

DURRËS

Përfaqësues të shoqërisë civile nga Durrësi dhe Tirana kanë protestuar mesditën e djeshme para “Torrës Veneciane” ku po bëhen punime në kuadër të projektit për ndërtimin e sheshit “Veliera”. Pjesëmarrësit në tubim mbanin pankarta në duar ku shkruhej: “Protestojmë kundër shkatërrimit të mjedisit, kundër arrogancës së pushtetit”. Gjatë fjalës së tyre, protestuesit deklaruan se punimet që po kryhen në këtë shesh kanë dëmtuar në mënyrë të pakthyeshme sajtet arkeologjike, por edhe nëntokën e pasur në këtë zonë. “Nga gërmimet që janë bërë janë dëmtuar themelet e Torrës, janë gjetur mbetje të trashëgimisë dhe janë varrosur nën dhé nga firma, e cila nuk ka respektuar asnjë ligj, por është edhe pa leje mjedisore”, thanë protestuesit. Ndërsa, ambientalisti i njohur Sazan Guri pohoi se dy ditë më parë kanë bërë kallëzim penal ndaj kryetarit të Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako, pasi ai është përgjegjës për shkatërrimin e pasurisë arkeologjike në këtë zonë të qytetit. “Protestuam kundër betonizimit të mureve rrethuese të kalasë së Durrësit, kundër shkatërrimit të ‘Torrës Veneciane’ si dhe kundër asgjësimit të identitetit tonë nga plani ogurzi i kryebashkiakut Dako. Dje (të enjten) dorëzuam në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës një kallëzim penal për Dakon. Ne kërkojmë nga prokuroria hetim të plotë, të gjithanshëm dhe të menjëhershëm. Ka ikur koha që Gjushi t’i trajtojë durrsakët si brumbuj dhe t’u bëjë presion kundërshtarëve me rezultatin e zgjedhjeve të këtij viti. Ne do jemi këtu, në çdo protestë, në mbrojtje të vlerave dhe dinjitetit tonë”, thanë protestuesit. Ndërkohë, dje në Gjykatën Administrative, përfaqësuesit ligjorë të shoqërisë civile kanë dorëzuar kërkesë për masë sigurie, për pezullimin e punimeve në sheshin “Veliera”. Sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, firma e cila po kryen punimet në këtë shesh është pa leje mjedisore dhe ka shkelur dy herë ligjin; duke punuar pa leje mjedisore ka shkatërruar nëntokën e pasur arkeologjike, si ka ndotur detin Adriatik me hedhjen e mbetjeve që dalin nga punimet. Protestuesit deklaruan se do të vijojnë të protestojnë ndaj rrënimit që po i bëhet pasurisë arkeologjike të qytetit bregdetar. Punimet në sheshin “Veliera” kanë nisur në muajin nëntor të vitit që shkoi dhe kanë ecur me ritme shumë të shpejta, pasi firma po punon njëkohësisht në disa fronte. Vlera e këtij investimi është 6 milionë dollarë dhe është një bashkëfinancim i qeverisë me bashkinë e qytetit bregdetar. Punimet përfshijnë rreth 12 mijë metra katrorë sipërfaqe në shesh, prej të cilave 2 mijë metra katrorë janë në formën e velës.