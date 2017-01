Qazim Laçi rikthehet në kampionatin helen, pasi është bashkuar me Levadiakos pas një aventure të shkurtër me APOEL Nikosia në kampionatin qipriot. Lajmi është bërë publik në faqen zyrtare në internet të klubit helen, ku Laçi ka pozuar i veshur me fanellën e skuadrës. Mesfushori i cili më datë 19 janar do të mbushë 21 vjeç, bën një rikthim në kampionatin grek, pasi më parë ka qenë pjesë e Olimpiakos, me të cilën ka luajtur edhe në Champions League-n e të rinjve. Tek APOEL Qazim Laçi nuk luajti asnjë ndeshje, duke qëndruar në stol në 9 takime të kampionatit, një situatë që detyroi mesfushorin të rikthehet në superligën greke. Një pikë fikse në formacionin e 21-vjeçarëve të Shqipërisë, Laçi kishte humbur statusin e titullarit me skuadrën e tij, madje lëvizja në fillim të sezonit erdhi me synimin për të pasur më shumë minuta në dispozicion. Por edhe tek APOEL nuk pati hapësira për mesfushorin, që tashmë kërkon të rikuperojë kohën e humbur te Levadiakos në kampionatin grek. Aktualisht skuadra e re e mesfushorit të kuqezinjve të vegjël gjendet në vendin e 14-të të kampionatit, 4 pikë larg vendit të parafundit, që të çon një kategori më poshtë. Futbollisti është vënë menjëherë nën urdhrat e trajnerit serb Ratko Dostaniç.