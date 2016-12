29 Dhj 2016Posted by us er

Vijnë sërish lajme të mira për Etrit Berishën. Portieri shqiptar që iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale pritet të kthehet në fushë më shpejt se parashikimet. Këtë gjë e konfirmojnë mjekët e Atalantës, të cilët besojnë se Berisha do të rikthehet të jetë i gatshëm për ndeshjen ndaj ish-skuadrës së tij, Lacio e cila do të luhet më 15 janar. Mesa duket, periudha e rehabilitimit ka shkuar shumë mirë për “gardianin” shqiptar, i cili para dëmtimit ishte duke kaluar një superformë. Megjithatë, edhe pse pritet të jetë i gatshëm, nuk dihet nëse Berisha do të rikthehet në formacion pas dëmtimit që kaloi.