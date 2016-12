Prej në fëmijëri, kur Gerti Druga lexonte “Tregimet e moçme shqiptare” të Mitrush Kutelit, i patën mbetur në mendje imazhe e tinguj të trimërive. Eposi shpërfaqej atëkohë me të tjera përmasa, mbase krejt vocërrake për fëmijën që shihte ilustrimet e Gazmend Lekës.

Vite më vonë, kur mosha e shtati patën ndryshuar, e kur vocërraku ish rritur dhe merrej me muzikë, u rikthyen tanimë, me tablo më të qarta e tinguj më të fuqishëm. Dalëngadalë në mendjen e tij, e mandej në pentagrame, tingujt zunë vend njëri pas tjetrit për të sjellë në fillim një temë diplome mbi legjendat e eposit.

Sot, Gerti Druga është drejtor Artistik i Ansamblit të Këngëve e Valleve Popullore në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Me regjinë dhe me muzikën e kompozuar prej tij vjen në skenë sonte në mbrëmje premiera “Trimat e Jutbinës”, në orën 19:00.

Shfaqja është konceptuar mbi legjendat, përrallat, rrëfimet e zakonet, mbi pasurinë kombëtare duke e marrë bazën te 11 ciklet e kreshnikëve dhe “Tregime të moçme shqiptare” të Mitrush Kutelit.

“Do kemi një shfaqje ku do të ndërthuren koncepti i valleve e muzikës tradicionale, me muzikë solo, këngëtarë që veprojnë në skenë. Është hera e parë që vjen një koncept i tillë”, thotë Druga, në një konferencë para mediave, pas një prove ku detajet kryesore janë shfaqur para gazetarëve. E parë edhe si një mënyrë për të kthyer vëmendjen nga muzika popullore, Druga kujton se subjekti përfshin eposin, trimat, martesën e Halilit dhe Hajrisë, vajtimin e Ajkunës e më gjerë.

“Rreth 80 për qind e muzikës është krijuar enkas për këtë shfaqje, janë pjesë që nuk janë dëgjuar asnjëherë. Ka edhe dy momente të tjera që kemi përdorur dy balada të njohura”, thotë Druga, ku njëra “Lahutari” i Pjetër Gacit. Duke e vënë theksin te fakti që është gjithçka e konceptuar nga fillimi, ai kujton se janë motivet e veriut që mbizotërojnë, por të ardhura në një orkestracion që nuk do ketë shijen e vërtetë të veriut, sepse është me një frymë më moderne, e perceptueshme për të gjithë publikun. “Gjithçka është konceptuar që të shijohet edhe prej të rinjve, prandaj kemi sjellë pak pjesën moderne, por pa u larguar asnjëherë nga tradita. Jemi përpjekur që edhe përmes muzikës, të futemi në atë kohë, por të sjellë në frymë më bashkëkohore”, thotë kompozitori.

Kënga

majekrahu

“Trimat e Jutbinës” rrok në vetvete edhe një prej atyre traditave në zbehje në veri, siç është kënga majekrahu. Duke qenë se kohët kanë ndryshuar dhe ajo nuk bën më jetë në mjedisin e saj tradicional, duke e humbur kështu jo vetëm “kuptimin komunikativ” të origjinës – edhe atë të artit të folklorit, gjithnjë e më pak, në fakt tepër pak, dihet a flitet, e mandej këndohet kënga majekrahu. I pyetur nëse kjo është përfshirë në shfaqje, Druga thotë: “Është e përfshirë te pjesa e valles së Mujit, në momentin kur del Muji, janë tre majekrahistë. Majekrahët janë thirrje, këngë të veriut, ku vihet dora te veshi dhe bëhet thirrja nga një anë e malit te një anë tjetër e malit, bëhet komunikimi mes tyre. Çdo element është përfshirë si veshje, po jo si ajo në vetvete, se ashtu s’do kishte interes salla që ta dëgjonte”.

Druga sqaron se janë përfshirë në mes të valles, duke ndjekur pak subjektin, ritet, zakonet, çastet intime, vaji i Ajkunës më tragjicitetin për vdekjen e të birit, 7 vjeç kur ndërroi jetë, të veshura të gjitha me elementë skenikë.

E ARDHMJA E ANSAMBLIT

Rexhep Çeliku që do jetë në skenë Muji, tha dje se realizimi i kësaj pjese i qëndron afër tabanit e folklorit. “Është një stil krejt i ri ky që po sjellim në skenë, i realizuar në një kohë rekord, megjithatë shpresojmë që të pëlqehemi”, tha ai. Ndërsa Gramoz Burba vërejti se është risi kjo shfaqje e Ansamblit të Këngëve dhe Valleve. “Mendoj që është një rrugë që duhet të shkelej nga Ansambli, sepse është hera e parë që bëhet kaq serioze. Çfarë ka të veçantë? Përveç asaj që kemi bërë tradicionalisht, këngë e valle, sot jemi në një stad tjetër. Synojmë që të afrohet pranë trupës sonë, brezi i ri, i cili ka nevojë të mësojë mesazhet, zakonet e traditat e vendit tonë”. Në fund, drejtoresha e TKOB, Zana Çela tha se shfaqja është si një test nëse publiku do e pëlqejë. “Nëse ndodh kështu, do bëhen më pas edhe serialet e tjera të eposit tonë. Unë jam e bindur që do të ketë sukses, sepse të gjithë artistët kanë punuar shumë dhe publiku kërkon të shijojë shfaqje të reja të Ansamblit të Këngëve dhe Valleve”, tha Çela. E pyetur nëse po i jepet tanimë vëmendje edhe Ansamblit si Operës dhe Baletit, Çela tha se, “këto trupa do të jenë njësoj të vlerësuara edhe sa i përket numrit të shfaqjeve dhe të premierave. Sigurisht që është më e vështirë të krijosh një shfaqe origjinale sa se të vësh pjesë të krijuara si ‘Traviata’ por të risjella me koncepte të reja. Pra, të krijosh një pjesë të re është shumë herë më e vështirë”.