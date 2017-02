Aktorja: Është dikush që më mbush shpirtin me përkujdesjet e tij

Aktorja e humorit, Rita Lati ka rrëfyer për jetën e saj në emisionin e pasdites me Rudina Magjistarin. Aktorja nuk ka ngurruar të tregojë moshën e saj. Në një super formë Rita ka pohuar se mban mbi supe 57 vite. Aktorja ka treguar raportin e saj me vajzën dhe me dikë që i ka rrëmbyer sërish zemrën. E pyetur nga Rudina Magjistari nëse në jetën e saj ka një shok, Rita ka pohuar pa hezitim ekzistencën e tij, por njëkohësisht ka theksuar se kjo lidhje nuk do të shkojë drejt bashkëjetesës. “Është dikush, – ka thënë ajo, – që më mbush shpirtin me përkujdesjet e tij”. “Unë e kam mendjen te Roza, ajo është parësorja tani”, ka thënë Rita, duke shtuar që nuk mendon shumë për të ardhmen e largët. “Kur të plakem, do shkoj në azil. Do gjej plakun më të bukur atje dhe do i them ‘je imi’”, ka thënë ajo mes humorit. Rita ka treguar se si Roza mori vendimin për të jetuar vetëm dhe që kjo i ka bërë mirë marrëdhënies mes tyre. “Unë shkoj nga Roza dy javë, Roza vjen te unë, por duhemi më shumë kështu, nuk zihemi kurrë”, ka vazhduar ajo me humor. Për të bijën ka thënë që ka marrë nga ajo humorin, ndërsa nga i ati karakterin e fortë, për të realizuar çdo gjë në perfeksion.