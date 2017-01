Ola Mitre

Forcimi i sistemit imunitar përmes ushqyerjes është një nga mënyrat më të mira për t’u mbrojtur nga gripi dhe virozat e stinës. Përmes kësaj interviste, dhënë për suplementin “Life Pages” të “Gazeta Shqiptare”, nutricionistja Rolina Naço jep disa këshilla shumë efektive për të siguruar përbërësit e domosdoshëm, teksa thekson edhe ushqimet e dëmshme që ndikojnë negativisht në sistemin tonë imunitar. E teksa aktualisht, numri i të prekurve nga infeksionet respiratore të sipërme e të poshtme mbetet tejet i lartë, Naço vjen nën moton “Ushqehem mirë, nuk sëmurem kurrë”.

Znj. Naço, sa e rëndësishme është mënyra e të ushqyerit për t’u mbrojtur nga virozat e stinës dhe gripi?

Kur sistemi ynë imun është i dobët, atëherë ne jemi më të prekshëm ndaj ftohjes, gripit dhe problemeve shëndetësore të tjera që mund të jenë edhe më serioze. Vërehet se disa nutrientë që ndodhen në ushqime janë të nevojshëm për të forcuar sistemin imun në mënyrë natyrale, por në të njëjtën kohë, disa abuzime në nutrientë si alkooli e sheqeri, por edhe mënyra e të ushqyerit, mund të ndikojnë në dobësimin e sistemit imun.

Cilat janë ushqimet që ndikojnë negativisht në sistemin imunitar?

Është vënë re në disa studime, se sheqernat e thjeshta si: glukoza, fruktoza, sheqeri i thjeshtë që përdorim çdo ditë etj., ulin aftësinë fegocituese të qelizave neutrofile të sistemit imun (mekanizma të organizmit tonë). Kjo zgjat 5 orë pasi ne mund të konsumojmë rreth 100 gr karbohidrate në formën e sheqernave. Pa ilustruar plotësisht mekanizmin që vepron, konsiderohet se konsumimi i tepërt i sheqernave (jo në formën e amidonit ose të drithërave integrale) dhe veçanërisht gjatë një gripi ndikon në uljen e sistemit imun. Gjithashtu, kjo përkeqësohet edhe nëse gjatë një viroze konsumojmë alkool (edhe sasi të vogla), i cili ndikon në parametrat imunologjikë të organizmit tonë.

Çfarë duhet të konsumojmë për të forcuar imunitetin?

Vitaminat dhe kripërat minerale janë ata nutrientë që nuk kanë përmbajtje kalorike, por kanë një funksion tjetër, që është përforcimi i sistemit tonë imunitar. Vitaminat A, C, B6, E dhe seleni e zinku janë aleatët më të mirë të sistemit tonë imunitar.

Cilat janë ato ushqime që i përmbajnë këta ushqyes natyralë?

Vitamina A, që nxit dhe përforcon shumë parametra të sistemit tonë imun, ndodhet në ushqimet si retinoli apo karoteni dhe burimet kryesore janë: mëlçia, bulmeti, gjalpi, veza, por dhe fruta-perime kryesisht me ngjyrë portokalli. Ndaj duhet të konsumojmë patjetër bulmet. Preferohet ai me yndyrë pjesërisht të skremuar dhe jo ai me 0%! Po ashtu, edhe kosi ose qumështi me 1.5-2% yndyrë. Gjithashtu, duhet të konsumojmë patjetër një racion fruta ose perime me ngjyrë portokalli, si: karotë, patate e ëmbël, portokall, mandarina, kajsi (edhe të thata) etj. Kur ne konsumojmë minimumi 5 racione perime dhe fruta, sasia e vitaminës C që marrin është rreth 200 mg. Sasia e vitaminës C ulet gjatë gatimit dhe kur frutat dhe perimet nuk janë të freskëta, qëndrojnë gjatë në frigorifer si dhe gjatë transportit.

Ju thatë që të rëndësishme për forcimin e sistemit imunitar janë edhe vitaminat B6 dhe E. Si mund t’i sigurojmë ato?

Niveli i ulët në këto dy vitamina në gjak është lidhur me uljen e funksionit të sistemit imun. Vitamina E vepron si një antioksidant dhe ndërhyn në prodhimin e interleukin-2 (substancë e sistemit imun). Vitamina B6, edhe pse s’ka veti si antioksidues, është përbërës kryesor për prodhimin e kisteinës, e cila ndikon në përbërjen e glutathiones, që përbën ‘thelbin’ e sistemit të enzimave antioksiduse. Burime të vitaminës B6 janë: bananet, mishi i kuq, drithërat integrale dhe majaja e birrës. Vitamina E gjendet te vaji i ullirit, bajamet, lajthitë, arrat dhe spinaqi.

Po në lidhje me zinkun dhe selenin?

Zinku luan një rol shumë të rëndësishëm në sistemin imunitar. Burime të zinkut janë: karkalecat, midhjet, vongola, gaforret, mishi i kuq, mishi i pulës, fasulet, arrat etj. Ndërkohë që, seleni është një përbërës i gluatathione peroxidase, që ndikon në shumë funksione të sistemit imun. Sasia ditore për selen është 55 ?gr (jo mgr). Burimet në të cilat mund të marrim selen janë: frutat e detit, mishi i kuq, drithërat integrale dhe frutat e thata, si arra, bajame, lajthi etj.