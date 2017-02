DURRËS – Policia e Durrësit ka sekuestruar 500 kg kanabis sativa, ndërsa ka arrestuar 5 persona dhe ka shpallur në kërkim një tjetër. Burime zyrtare nga policia e qytetit bregdetar pohuan se operacioni i koduar “Triss” u finalizua dy ditë më parë dhe se droga e blerë në zonën e Fushë-Krujës dhe të Manzës kishte si destinacion Italinë. Mësohet se gjatë operacionit në fjalë u arrestuan shtetasit: Adem Laze 47 vjeç, banues në Xhafzotaj, Durrës; Elisar Barashima 29 vjeç, banues në Kurcaj, Fushë-Krujë; Mustafa Sala 22 vjeç, banues në Hasan, Fushë- Krujë; Gjon Syziu 23 vjeç, banues në Mirditë si dhe Tanush Rica 23 vjeç, banues në Rrëshen. Arrestimi i këtyre personave u bë pasi më datë 06.02.2017 janë goditur në të njëjtën kohë 3 raste të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve. Konkretisht, në vendin e quajtur “Kthesa e Ariut”, në Kullë; në fshatin Hasan, Fushë-Krujë dhe “4 Rrugët Shijak” gjatë kontrollit të ushtruar në mjetet: tip “Fiat” AA 473 GA, me drejtues shtetasin T.D.; mjetin tip “Audi” me targa AA 682 ES, me drejtues shtetasin Adem Laze; mjetin tip “Benz” me targa AA 579 GA, me drejtues shtetasin Elisar Barashima dhe pasagjer shtetasin Mustafa Sala dhe mjetin tip “Benz” me targa AA 036 OS me drejtues shtetasin Gjon Syziu dhe pasagjer shtetasin Tanush Rica u gjet dhe sekuestrua gjysmë toni lëndë narkotike. Gjatë operacionit në fjalë u sekuestruan në cilësinë e provës materiale edhe mjeti furgon tip “Fiat”, automjeti tip “Audi”, 2 automjete tip “Benz” dhe 12 telefona celularë. Dyshohet se në këtë aktivitet kriminal ka edhe persona të tjerë të përshirë e ndërkohë ka nisur puna për zbulimin e kapjen e tyre. kl.ha.