Staff “Milosao”

Brenda layout klasik të saj, që është respektuar edhe te Shejzat-2, numri i ri ka sjellë sërish shumë autorë interesantë por edhe një domethënie të re. Për fat, duket se Shejzat do jetë në vazhdim dhe kjo tregohet prej seriozitetit të stafit të saj, që drejtohet nga Ndrecaj me një bord shumë profesional. Ndaj oguri i mirë mbetet ruajtja e një standardi të lartë në përzgjedhje.

Në këtë numër të Shejzave vinë autorët Lucia Nadin, Italo Sarro, Bardhyl Demiraj, Kurt Gostentschnigg, Majlinda Bregasi, Emine Sadiku, Bashkim Shehu, Arben Ndreca, Willy Kamsi, Matteo Mandala, Ardian Ndreca, Arturo Scattini, Mustafa Kruaja.

Temat e rrokura janë shumë interesante, kurse ekipi përgatitës ka bërë një punë të mirë për sa i përket një linjë të këndshme përshkrimi të tyre, që ndërthur në vetvete një gjeografi kohore të madhe dhe një grup temash tejet ndihëse. Lucia Nadin nuk i ndahet mitit të Skënderbeut dhe ndikimin e tij në teatrin venedikas të viteve ‘700. Italo Sarro jo shumë larg në kohë i përgjigjet me temën “Disa vëzhgime rreth regjimentit Mbretëror Maqedonas të Napolit”, kurse Bardhyl Demiraj sjell temën interesante të shtjelluar te”Rishtarë shqiptarë në Kolegjin Ilirik të Loretos”. Gostentschning sjell Luftën në Komisinë Letrare Shqipe në Shkodër, kurse Majlinda Bregasi dhe Emine Sadiku sjellin respektivisht tema gjuhësore: “Sintaksa e një radhe në bisedë. Njësitë përbërëse të radhës” dhe “Kombinimi i roleve semantike me funksionet sintaksore në foljet psikologjike”…

Duket se është një grupim tjetër që merret me tema më me bashkëkohësi si ajo e Bashkim Shehut me temën “Mesdheu si realitet dhe imagjinatë”, me Arben Ndrecën në temën “Osip Mandelshtam:Poeti kundër Stalinit”. Matteo Mandala sjell temën “Un nouvo manoscritto autografo di Gabriele Dara e la fase “preistorica” della redazione dell’Ultimo canto di Bala”. Kurse vetë studiuesi Ardian Ndreca ka përcjellë në këtë numër kontributin e tij me temën “Në gjurmët e veprës “Sylva documentorum” të At Camillo Libari-t”…

“Shejzat” nën përcaktimin “Pleiades” e mban premtimin duke qenë sërish për publikun shqiptar, madje me shumë bashkëkohësi. Duket se organizatorët e saj do mundohen të mos bien nga kalibri i bashkëpunëtorëve të saj të dikurshëm, të tillë si Giuseppe Valentini, Karl Gurakuqi, Martin Camaj, Luigj Marlekaj, Gerhard Grimm, Zef Skiroi, Georg Stadmuler, Vasil Alarupi, Anton Logoreci, Zef Vorf Nekaj, Peter Bartl etj

Për ata që se dinë, revista “Shejzat” ishte një e përkohshme kulturore, shoqërore, artistike me pronar Ernest Koliqin dhe kryeredaktor shkrimtarin Martin Camaj botuar disa vite pas Luftës së Dytë Botërore në emigracion.

Revista “Shejzat” u botua në Romë nga një grup të mërguarish nga Shqipëria, me prirje letrare, gjuhësore dhe historike. Ata ishin intelektualë të njohur që kishin botuar edhe më parë në shtypin shqiptar të paraluftës. Duhet të përmendim këtu E.Koliqin, ideatorin e kësaj reviste, Martin Camajn, Karl Gurakuqin, Mustafa Krujën, Luigj Marleken, Zef Valentinin, Tahir Kolgjinin, Daniel Gjeçajn etj. Këshilli drejtues përbëhej nga albanologë dhe filologë të dëgjuar, si: G.Grimm, G.Gradilone, C. Haebler, H. J.Kissling, A.Schmaus etj.

Numri i parë i revistës qarkulloi në gusht të vitit 1957. Ajo vazhdoi pa ndërprerje për 18 vjet rresht (1957-1974), pa ruajtur periodicitetin e saj. Numri i fundit i përket vitit 1978, që shënon mbylljen përfundimisht të kësaj reviste. Ribotimi i saj në vitin 2016 duhet quajtur si ogur i mirë për studimet shqiptare për seriozitetin e saj. Ardian Ndreca, kryeredaktori i saj, duhet vlerësuar për mbajtjen gjallë të frymës së studiuesve me peshë të albanologjisë. Gjendet në të gjitha libraritë.