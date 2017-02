05 Shk 2017Posted by us er

Janë bërë më shumë se dy muaj kur në veri të Mitrovicës është ndërtuar një mur ilegal pa lejen e institucioneve të Republikës së Kosovës. Mirëpo, këta të fundit në koordinim me Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe BE-në kanë firmosur përfundimisht nënshkrimin për rrënimin e tij ditën e djeshme. Firmosjen për largimin e tij e kanë bërë edhe serbët e veriut, respektivisht kryetari Goran Rakiç dhe Branimir Stojanoviç. Ndër të tjera, aty thuhet se palët kanë rënë dakord për heqjen e strukture ekzistuese dhe zbatimin e një projekti të ardhshëm. “Me 4 ose 5 shkurt duhet të rrënohet objekti. Të dielën do të bëhet largimi i strukturës ekzistuese”, thuhet në vendimin e nënshkruar në orën dy pas mesnate. “Drejtoria e Urbanizmit në veri do ta lëshojë lejen e ndërtimit në përputhje me pikën III të këtij vendimi”. Mediat serbe raportojnë se Lista Serbe në Kosovë është shprehur krenare për qëndrimin dhe reflektimin e Aleksandër Vuçiç lidhur me maturinë e shprehur për çështjen e murit në veri. “Tanjug” raporton se situata është stabilizuar dhe është shmangur skenari i shqiptarëve për të pushtuar komunat në veri.