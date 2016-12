Ornela Manjani

Sektori i shërbimeve mban peshën kryesore të punësimit në vendin tonë ka rritur pagat e punonjësve me 12.7 %. Numri i të punësuarve me pagesë në këtë sektor është rritur me 11. 2 % gjatë tremujorit të tretë të këtij viti, në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Pagat e punonjësve janë rritur edhe në industrinë nxjerrëse dhe në sektorin energjetik. Të dhënat janë bërë të ditura nga Instituti i Statistikave në raportin për tremujorin e tretë të këtij viti. Në aktivitetin “Shërbime”, ndryshimi vjetor në tremujorin e tretë 2016, paraqet një rritje të indeksit të fondit të pagave me 12,7 %, ndikuar kryesisht aktiviteti “Agjenci udhëtimi” me 24,2 % dhe “Tregti me shumicë” me 20,6%.

Ndryshimi

Sipas INSTAT ndryshimi tremujor i indeksit të fondit të pagave në këtë aktivitet paraqitet me rritje 3,0 % në tremujorin e tretë 2016. Në këtë rritje kanë ndikuar kryesisht aktivitetet “Hotele” me 9,7 % dhe “Aktivitete arkitekture dhe inxhinierike” me 5,1 %. “Në tremujorin e tretë 2016, ndryshimi vjetor i indeksit të shifrës së afarizmit në volum në ndërmarrjet që operojnë në “Shërbime” shënoi rritje me 4,6 %, ndikuar kryesisht nga aktiviteti “Tregti me pakicë dhe shumicë, dhe riparimi i automjeteve dhe motoçikletave” me 21,8 %, “Hotele” me 21,4 % dhe “Agjenci udhëtimi” me 20,8 %.Në aktivitetin “Shërbime”, në tremujorin e tretë 2016, ka një rritje të numrit të të punësuarve me pagesë me 11,2 % krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Këtë rritje e kanë dhënë kryesisht aktivitetet “Agjenci udhëtimi” me 19,9 % dhe “Tregti me shumicë” me 11,7 %”-thuhet në raport. Ndërkohë që ndryshimi tremujor i Indeksit të numrit të të punësuarve me pagesë në ndërmarrjet që operojnë në “Shërbime”, në tremujorin e tretë 2016, paraqet rritje me 4,4 %. Në këtë rritje kanë ndikuar pozitivisht aktivitetet “Hotele” me 13,0% dhe “Agjenci udhëtimi” me 5,8 %. “Në aktivitetin “Shërbime”, në tremujorin e tretë 2016, ka një rritje të numrit të të punësuarve me pagesë me 11,2 % krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Këtë rritje e kanë dhënë kryesisht aktivitetet “Agjenci udhëtimi” me 19,9 % dhe “Tregti me shumicë” me 11,7 %”-thuhet në raportin e INSTAT.

Energji dhe ujë

Ndryshimi vjetor i indeksit të shifrës së afarizmit në volum në aktivitetin “Industri” paraqet rënie 13,5 %. Ndikimin kryesor e dha aktiviteti “Industri nxjerrëse” me një rënie prej 34,3 %. Referuar të njëjtës periudhë krahasimi, aktiviteti “Energji elektrike, gaz, avull” paraqitet me rritje 1,6 %, ndërkaq aktiviteti “Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë” paraqitet me rritje 6,7 %.

Të dhënat

INSTAT publikon “Statistikat afatshkurtra të ndërmarrjeve ekonomike” për tremujorin e tretë 2016. Anketa mbulon aktivitetet: “Industri” (përfshirë Industri nxjerrëse dhe Industri përpunuese), “Energji elektrike, gaz, avull”, “Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë”, “Ndërtim”, dhe “Shërbime” (ku përfshihen tregti, transport dhe magazinim, hotele, informacion dhe komunikacion, aktivitete arkitekture e inxhinierike).