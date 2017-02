Presidenti amerikan, Donald Trump ka vendosur shenjën e barazimit mes veprimeve të shtetit që drejton dhe regjimit autoritar të presidentit rus Vladimir Putin, në një intervistë për “Fox News”. Donald Trump e ka quajtur homologun rus Vladimir Putin një vrasës, por ai tha se edhe SHBA-të nuk janë të pafajshme. “Fox News” ka publikuar vetëm një pjesë të intervistës në “Twitter”, ndërsa e plotë do të transmetohet ditën e diel, rreth orës 20:00 me orën lokale, përpara “Super Bowl”. Trump tha se “është më mirë të kesh marrëdhënie pozitive me Rusinë dhe nëse Rusia na ndihmon në luftën kundër ISIS-it, një luftë madhore, dhe në atë ndaj terrorizmit islamik kudo në botë, do të ishte diçka e mirë”. Por ai shtoi se nuk e di nëse do të merret vesh me të. Trump tha se ai e respekton Putinin, ndërsa shtoi: “Megjithatë, ai është një vrasës. Është vrasës.” Por, presidenti Trump duket se nuk është mjaftuar me kaq, ndërsa ka vazhduar: “Ka shumë vrasës. Ne kemi shumë vrasës. Çfarë, mos mendoni se vendi ynë është i pafajshëm?!” Komentet e fundit të Trump kanë nxitur polemika të ashpra. “Nga njëra anë Trump duket se e mbështet pohimin e O Reilly-t, që e quan vrasës shefin e Kremlinit, ndërsa nga ana tjetër ai denigron vendin, si askush tjetër më parë”, shkruan në “Twitter” Bret Stephens, analist i “Wall Street Journal”. Demokrati Adam Schiff, që shërben në Komitetin e Inteligjencës në Dhomën e Përfaqësuesve, i ka quajtur të rreme pretendimet e Trump-it. “Është hera e dytë që e mbron Putinin. Si nuk e kupton dëmin që po i bën vendit dhe dhuratën që i ofron propagandës ruse?!” ishin komentet e tij. Gjatë intervistës, Trump pohoi gjithashtu se e respekton presidentin rus, por kjo sipas tij nuk nënkupton se do të shkojë mirë me të.