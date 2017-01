13 Jan 2017Posted by us er

Kombëtarja shqiptare humbet dy pozicione në renditjen e përmuajshme të FIFA-s. Nga vendi i 49-të, kuqezinjtë kanë rrëshqitur në të 51-in, edhe pse nuk kanë pasur qoftë një ndeshje gjatë muajit dhjetor, sikurse të gjitha përfaqësueset europiane. Në rënien e Shqipërisë në këtë klasifikim ka ndikuar ngjitja e Republikës Demokratike të Kongos në vendin e 49-të dhe e Nigerisë në të 50-tin. Ky është një nga pozicionet me të këqija të Shqipërisë gjatë viteve të fundit si rezultat e dy humbjeve radhazi me Spanjën dhe Izraelin. Rekordin historik kuqezinjtë e shënuan në verë të 2015-ës, me vendin e 22-të në botë. Edhe Kosova ka rënë një pozicion. Përfaqësuesja e shtetit më të ri në Europë ka shkuar në vendin e 166-të në botë. Asnjë ndryshim sa i përket dhjetëshes së parë të renditjes së FIFA-s. Kryeson me 1506 pikë Belgjika, më pas vijnë Argjentina, Spanja dhe Gjermania, pozicioni i pestë i përket Kilit, ndërsa top-listën e mbyllin Brazili, Portugalia, Kolumbia, Anglia dhe Austria.