Dhjetëra bashkatdhetarë në Londër kanë protestuar para ambasadës së Francës në këtë qytet kundër ndalimit të liderit të AAK-së, Ramush Haradinaj. Ata kanë protestuar duke thirrur emrin e ish-komandantit të Zonës Operative të Dukagjinit dhe me thirrjet “UÇK, UÇK”. Haradinaj u ndalua në Francë të mërkurën me një urdhër-arrest të Serbisë të lëshuar në vitin 2004. Protestë ka pasur edhe dje në Francë. Protesta u zhvillua para Gjykatës së Apelit në Colmar, ndërsa morën pjesë qindra shqiptarë që jetojnë dhe banojnë në Francë, por edhe të tjerë të ardhur. “Gllogjan në Colmar, Kosova e bashkume”, “UÇK, UÇK” – ishin disa prej pankartave të vendosura përballë Ministrisë së Drejtësisë në Francë. Ndërkohë, gjykata franceze ka vendosur masën e paraburgimit ndaj Haradinajt, në bazë të një fletarresti të lëshuar nga Serbia në vitin 2004 me pretendimin për krime lufte, ndërsa Beogradi pritet të bëjë kërkesën për ekstradim.