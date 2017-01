Epidemia e gripit, që ka prekur vendin tonë, ka detyruar Ministrinë e Shëndetësisë të urdhërojë shtyrjen e nisjes së procesit mësimor deri në datën 14 janar. Sipas urdhrit të ministrit Ilir Beqaj, çerdhet, kopshtet dhe institucionet e arsimit parauniversitar do të jenë mbyllur në datat 9, 10, 11, 12, 13 dhe 14 janar 2017. Ndërkohë që, pjesë e urdhrit të mbylljes janë edhe universitetet, të cilat gjithashtu nuk do ta fillojnë procesin mësimor ditën e hënë, por në datën 16 janar. Qëllimi i këtij urdhri është kufizimi i mëtejshëm i përhapjes së virusit të gripit në vend, ndërkohë që kjo është shtyrja e dytë pas urdhrit të datës 3 janar. Ndërkaq, përmes një prononcimi, dhënë për “Gazeta Shqiptare”, zëvendësministrja e Arsimit dhe Sportit, Nora Malaj sqaron në detaje sesi do të bëhet zëvendësimi i orëve të humbura nga nxënësit dhe studentët. Sipas Malajt po shqyrtohen disa variante, por më i mundshmi është ai i kryerjes së tyre gjatë ditëve të shtuna. “Orët do të zëvendësohen sipas programit që do të ketë çdo drejtori rajonale e arsimit, që do të thotë se çdo drejtori rajonale do të hartojë kalendarin në bazë të ngarkesës. Sistemi parashkollor e ka më të thjeshtë, sepse kopshtet e bëjnë programin edhe gjatë ditëve të javës. Ndërsa arsimi fillor dhe ai parauniversitar, në bazë të lëndëve që kanë humbur do të zëvendësohen ditëve të shtuna”,- u shpreh Malaj. Megjithatë, ajo tha se po shqyrtohet edhe varianti i zëvendësimit si orë të gjashta ose të shtata, ndërsa përjashtoi kryerjen e tyre gjatë muajve të verës. “Më shumë kemi variantin e zëvendësimit të shtunave, sepse në muajt e verës është periudhë zgjedhjesh dhe mund të abuzohet. Po ashtu, një variant tjetër është që pas orëve të pesta, të bëhen orë të gjashta e të shtata. Zëvendësimi mund të bëhet edhe në pranverë, sepse mund të shihet mundësia e orëve pasdite. Pra do të shikohen disa variante, për t’u bërë më e mira e mundshme për prindërit, mësuesit dhe nxënësit”,- u shpreh Malaj. Po ashtu, zëvendësministrja theksoi se kalendari i zëvendësimit të orëve të mësimit do të jetë i ndryshëm, sipas zonave përkatëse. “Duhet menduar fakti që tani jemi në një periudhë të ftohtë dhe jo çdo zonë paraqet të njëjtën fizionomi, kështu që kalendari do të hartohet sipas rajoneve. Besoj se javën që vjen kalendari do të jetë gati. Drejtoritë rajonale do të bëjnë përcaktimet e tyre, dhe ne më pas do të bëjmë monitorimet përkatëse”,- tha Malaj, teksa shtoi se universitetet do të mbledhin senatet dhe do të marrin vendimet në bazë të programeve që kanë. Ola Mitre