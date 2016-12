Fatmira Nikolli

Bujari, me trupin prej atleti, pantallona xhinse, një setër të zezë, me jakën e ngritur lart dhe me një mjekër të bollshme nuk shuante vetëm kuriozitetin tonë adoleshent për të parë nga afër një aktor që e kishim parë prej kohësh në kinema dhe TV, por sfidonte edhe kohën, moralin e ngurtë dhe edukatën spartane të modës komuniste, që këmbëngulte që mjekrën ta konsideronte si shthurje morale!”. Nëndrejtori i Muzeut Historik Kombëtar, Dorian Koçi, e përshkruan Bujar Lakon me imtësi, pas ndarjes nga jeta të aktorit në moshën 68-vjeçare. Ai u shua ditën e djeshme në orën 08:30 të mëngjesit për shkak të një ataku kardiak. Krejt i tërhequr nga media e përkundër – tejet hokatar me miqtë e afërt, Bujar Lako u shua krejt papritur, ndërsa plane të mëdha kish diskutuar me kolegët e miqtë.

Ndërsa gjendet në shtëpinë e të ndjerit, regjisori Laert Vasili, thotë për “GSH” se çfarë kishte diskutuar me Bujon, edhe në takimin e fundit veçse pak ditë më parë. Pas bashkëpunimit për “Doruntinën” e Kadaresë, ata kishin në projektet e vitit të ardhshëm edhe pjesë të tjera.

“‘Persët’ e Eskilit e kishim në projekt për ta vënë në skenë vitin tjetër. Bujo do luante Mbretin e Persisë, Darios. Pas përfundimit të shfaqjeve për ‘Doruntinën’, Bujo me thoshte ‘eja fillojmë një gjë tjetër’, kishte dëshirë të punonte”, thotë Vasili. Duke shtuar se ishte rinuar dhe se kishte qejf të luante sa më shumë, pasi qe tërhequr prej vitesh nga skena, tregonte kishte shumë dëshirë e madje kishte ëndërr edhe mbretin Lir. “Dua ta luaj mbretin’, më thoshte”, – tregon Vasili, ndërsa mohon që Bujar Lako të ketë pasur probleme shëndetësore. “Nuk kishte fare probleme shëndetësore. Dilnim shpesh jashtë Tirane. Ishte shumë vital, i jepte vetë makinës”. “Persët”, tragjedia e Eskilit, trajton dhimbjen e persëve kur mësojnë për humbjen e tyre totale në betejën e Salaminas. Përmes vajtimit të persëve, Eskili evidenton përmasat e humbjes, promovon moralin dhe vlerat e grekëve fitimtarë, ndërsa dënon arrogancën njerëzore.

HOMAZHET

Ai niset sot për në banesën e fundit nga shtëpia e tij, siç ka dashur e ka lënë amanet para se të vdiste. Të pyetur pse nuk bëhen homazhet në teatër, miq e të afërm thanë se kështu ka dashur ai, nuk ka dashur të shkonte në teatër.

Teatri Kombëtar njofton se “homazhet për t’i dhënë lamtumirën e fundit aktorit tonë të madh, Bujar Lako, do të mbahen në banesën e tij. (Adresa: rruga “Myslym Shyri”, rrugica e tregut çam, kthesa e parë majtas, 100 metra larg). Përcjellja për në banesën e fundit do të bëhet nesër në orën 11.00. Kontributi dhe vlerat e tij artistike do të mbeten gjithmonë të përjetshme”.

JETËSHKRIMI

Bujar Lako lindi në Tiranë më vitin 1948. Është një aktor i mirënjohur shqiptar. Karrierën si aktor e fillon në Teatrin Kombëtar pas mbarimit të studimeve në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë, më 1973. Shumë shpejt bëhet i njohur nëpërmjet filmave “Në fillim të verës” i G. Erebarës dhe “Përballimi” i V. Gjikës. Pas kësaj, ai realizon një sërë figurash në rreth tridhjetë filma, midis të cilëve mund të përmendim: “Gjeneral gramafoni” V. Gjika, “Udha e shkronjave” V. Prifti, “Ballë për ballë” K. Çashku, P. Milkani, “Kthimi i ushtrisë së vdekur” dhe “Gurët e shtëpisë sime” Dh. Anagnosti, “Amiko” Cizia Zyke, produksion francez. Në teatër ka interpretuar rreth shtatëdhjetë role, midis të cilëve veçomë: “Vizita e inspektorit” Xh. Pristli, (Dh. Pecani), “Monserati” E. Robles (P. Mani), “Vdekja e një komisioneri” A. Miler (F. Haxhiraj), “Vdekja e Dantonit” Byhner (V. Milçin), “Ditë vere” Mrozhek, (B. Lako), “Ariu” Çehov (S. Duni) etj. Në vitin 1992 interpreton në Teatrin e Kombësive neëShkup në produksionin “Varrtarët”. Në vitin 1975 është nderuar me çmimin e veçantë për filmin “Përballimi”. Në vitin 1979, me çmimin e veçantë për filmin “Ballë për ballë”. Në festivalin e filmit të vitit 1979 vlerësohet si aktori më i mirë i festivalit dhe nderohet me kupën e festivalit për rolin e Halit i Beratit në filmin “Gjeneral gramafoni”. Në vitin 1979 është nderuar me Çmimin e Republikës së shkallës se parë, për filmat “Gjeneral gramafoni” dhe “Ballë për ballë”. Në vitin 1982 është nderuar me urdhrin “Naim Frashëri” klasi i parë, për interpretim në teatër. Në festivalin e filmit të vitit 1991 është shpallur aktori më i mirë për interpretimin e rolit të gjeneralit në filmin “Kthimi i ushtrisë se vdekur”. Në vitin 1985 fitoi titullin “Artist i Merituar”. Në vitin 2005 ka marrë “Palmën e artë” si aktori më i mirë i Festivalit në edicionin e 29 “Cairo International Film Festival” me filmin “Megic Eye” të regjisorit Kujtim Çashku. Ky është çmimi më i madh i marrë nga një aktor shqiptar në një festival të kategorisë A.

NGUSHËLLIMET NGA

ARTI E POLITIKA

Familja e aktorit është ngushëlluar dje nga miq e të afërm, si edhe nga emra të njohur të politikës. Qendra Kombëtare e Kinematografisë u shpreh se është pranë familjes, miqve, kolegëve dhe dashamirësve të filmit shqiptar, për ndarjen e papritur nga jeta të aktorit Bujar Lako. “Për të gjithë ne do të jetë përjetësisht i paharruar!”, e mbyll postimin QKK-ja.

“Klithmë nga qielli, nga shpirti, gjithë ajri më merr frymën, ka ikur Bujo! Lajm i dhimbshëm therës, që ne miqtë si edhe familja e kemi të papërballueshëm”, shkruante Mevlan Shanaj.

Ndërsa, për ministren e Kulturës, Mirela Kambaro Lako ka ikur pabesisht. “Por mbete përjetësisht Gjeneral Gramafoni! Lamtumirë artist, ndonëse nuk na ikën dot!”, përfundonte ministrja.

Ndërsa kryeministri i vendit Edi Rama, shoqëruar me një video të Lakos, shkruante: “Kam qenë sa ky fëmija këtu kur e njoha Bujon… E s’kam si ta besoj dot se nuk do t’i çoj dot më shishen e verës për ditëlindje e s’do ta marr më mesazhin e tij për Vitin e Ri… ÇFARË TRISHTIMI!”

Edhe kreu i opozitës, Lulzim Basha, ka ngushëlluar artdashësit. “Zemra e tij pushoi sot në mëngjes herët, duke e larguar fizikisht nga kjo botë ikonën e skenës dhe kinematografisë shqiptare. Artist i papërsëritshëm, që u dha jetë si askush tjetër personazheve të ngulura në memorien e publikut. Bujari ishte një njeri i madh po ashtu, që kurrë nuk hoqi dorë nga përunjësia dhe sjellja njerëzore, me gjithë arritjet e mëdha dhe lavdinë e merituar në art”, shkruan Basha, duke shtuar se, “ngushëllimet më të sinqerta për familjen e tij, për Mirën dhe Bojkenin, për miqtë e dashamirësit, për admiruesit dhe ndjekësit e panumërt të artit, kinemasë dhe roleve të të madhit Bujar Lako. U prehtë ne paqe!”.

Kreu i partisë LIBRA, Ben Blushi, e ka cilësuar Lakon, “aktori më i çuditshëm dhe ndoshta më i guximshëm i viteve kur kinemaja shqiptare ishte e vetmja dritare në Shqipërinë e mbyllur të diktaturës”. Blushi ka kujtuar se, “në ato kohë Bujarin e shihja të paktën dy herë në ditë. Paradite në bulevardin e Tiranës, ku bashkë me miqtë e mi ëndërronim të kishim një mjekër si e tij dhe çdo darkë në televizor, kur ai luante si një demon i zbutur nga arti. Tani që nuk është më ecja e tij e vetmuar në bulevard, më duket sikur ka qenë roli i tij më i mirë. Ngushëllime familjes dhe miqve që e humbën!”.

Humbja e Bujar Lakos për kreun e Kuvendit, Ilir Meta është një trishtim i thellë për Gjeneralin e madh të artit. “Ishte një nga yjet më të ndritshëm të skenës dhe kinemasë shqiptare. Shpreh mirënjohjen time për Gjeneralin e madh të artit! Lako ishte shkollë e aktrimit dhe njeriut qytetar”, – ka thënë kryeparlamentari në mesazhin e tij të ngushëllimit.