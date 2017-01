Gerilina Kodheli

Shpërbërja e Bashkimit Europian duket se është tashmë një bindje edhe në Gjermani. Ndërsa Angela Merkel “lufton” me të gjitha forcat dhe pushtetin që ka për të menaxhuar situatën e refugjatëve dhe krizën europiane, zëvendësi i saj është “dorëzuar”. Zv.kancelari gjerman, Sigmar Gabriel, në një deklaratë për revistën gjermane “Der Spiegel”, tregon se shpërbërja e BE-së është e mundur. “Këmbëngulja e Gjermanisë për masa shtrënguese në Eurozonë e ka përçarë Europën më shumë se kurrë më parë, saqë një shpërbërje e Bashkimit Europian nuk është më e papërfytyrueshme”, – ka thënë zv.kancelari Sigmar Gabriel. Socialdemokrati Gabriel, ndonëse partia e tij është partnere e konservatorëve të kancelares Angela Merkel në koalicionin qeverisës, thotë se përpjekjet e zellshme të vendeve si Franca dhe Italia për të reduktuar deficitet e tyre buxhetore janë shoqëruar me rreziqe politike. “Dikur pyeta kancelaren se çfarë do t’i kushtonte më shumë Gjermanisë: të lejonte Francën të kishte një deficit 0.5 për qind më të madh, apo Marine Le Pen të bëhej presidente e vendit fqinj”, – tha ai, duke iu referuar udhëheqëses së Frontit Nacional të ekstremit të djathtë në Francë. “Deri më sot ajo nuk më ka kthyer një përgjigje”, – ka shtuar më tej Gabriel, partia e të cilit kërkon më shumë fokus tek investimet, ndërkohë që konservatorët e Merkelit e vënë më shumë theksin në disiplinën fiskale si themel të prosperitetit ekonomik. “SPD”-ja pritet të zgjedhë Gabrielin, kreun prej një kohe të gjatë të partisë, i cili tashmë shërben edhe si ministër i Ekonomisë, të garojë përballë Merkelit për postin e kancelarit në zgjedhjet federale të muajit shtator. Lajmi është konfirmuar nga burime të larta partiake gjatë së enjtes. I pyetur më tej nëse, vërtet mendon se mund të fitojë më shumë vota, duke transferuar më shumë para nga Gjermania drejt vendeve të tjera të BE-së, Gabriel tha: “E di që ky diskutim është aspak popullor. Megjithatë, unë jam në dijeni të gjendjes së BE-së dhe mund të them se, nuk është më e paimagjinueshme shpërbërja e saj”. Ai vazhdoi më tej duke sqaruar se: “Nëse kjo do të ndodhte, fëmijët dhe nipërit tanë do të na mallkonin. Kjo sepse Gjermania është përfituesi më i madh i komunitetit europian, ekonomikisht dhe politikisht”. Por Gabriel nuk është i vetmi që e ka vënë re se për Bashkimin Europian duhet të merren masa “të dëshpëruara” që të mbijetojë. Vetëm pak kohë më parë, në një takim me Holande, Merkel ka thënë se nevojitet një strategji e re veprimi. Kancelaria gjermane, Angela Merkel është shprehur se nuk mund të pretendohet se do të jepet zgjidhja e problemeve vetëm me një takim. Merkel u shpreh se siguria, lufta kundër terrorizmit, menaxhimi i fluksit të emigrantëve janë problemet më të rëndësishme që kërkojnë zgjidhjen më të shpejtë dhe bashkëpunim të madh mes vendeve. Nga ana e tij, Holande e ka quajtur situatën e BE-së kritike.