Me sistemin e ri të shërbimit të Urgjencës Kombëtare, nga 1 autoambulancë funksionale për afro 100 mijë banorë, numri i tyre shkon në 1 autoambulancë për 40 mijë banorë, duke siguruar mbulim më të plotë dhe cilësor në gjithë Qarkun e Tiranës”. Të dhënat janë bërë me dije nga ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, gjatë prezantimit përmbyllës të riorganizimit të këtij shërbimi. “Në qoftë se pranojmë që një autoambulancë me riorganizimin u shërben 40 mijë vetave, duhet që një mision të mbarojë për 27 minuta. Në qoftë se një mision mbaron për 27 minuta dhe ajo makina bën vetëm lëvizje gjithë ditën, ne ia dalim që të mbulojmë gjithë këtë nevojë, 400 e ca mijë vetë, pa krijuar asnjë lloj vonese apo perceptimi negativ te qytetarët”, – tha ndër të tjera Beqaj. Po ashtu ai bëri të ditur se po punohet që në datën 28 shkurt të fillojë testimi i sistemit, dhe për qarkun e Tiranës në datën 3 prill të nisë sistemi i ri i komandës dhe kontrollit të Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore. Ndërkaq, drejtori i QKUM-së, Skënder Brataj, tha se, si në çdo qark të vendit, do të ketë edhe një shtim të numrit të personelit mjekësor të Urgjencës së Tiranës, nga 63 vetë në 121 vetë.