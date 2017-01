Ermelinda Hoxhaj

Firojnë kandidatët që aplikuan për specializimet afatgjata në fushën e mjekësisë. Nga 310 kandidatë që ishin në listën paraprake, në listën përfundimtare të publikuar dje nga Fakulteti i Mjekësi rezultojnë vetëm 169 kandidatë që i plotësojnë kriteret. Për shkak se tashmë numri i kandidatëve është më i vogël se numri i kuotave, Rektorati i Universiteti të Mjekësisë, Tiranë ka shtyrë afatin e aplikimit deri më 31 janar 2017. Fakulteti i Mjekësisë me kërkesë të Rektoratit të UMT, ka ngritur një audit për kontrollin e dosjeve të aplikantëve dhe nga verifikimi që është bërë, 141 aplikantë kanë pasur kryesisht mungesën e certifikatës së gjuhës së huaj e nivelit C1, sipas udhëzimit të MAS nr. 52 “Për përcaktimin e nivelit të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë në institucionet e arsimit të lartë”, si dhe nuk kanë pasur licencën e ushtrimit të profesionit.

Aplikimi

Shtyhet afati i aplikimeve për specializimet afatgjata në fushën e mjekësisë deri më 31 janar 2017. Rektorati i Universiteti të Mjekësisë ka miratuar afatet e reja të aplikimit si dhe të zhvillimit të etapave të tjera të konkurrimit, për shkak se numri i aplikantëve pas verifikimit të aplikantëve rezulton më i vogël se kuotat e miratuara. Në vendimin e Rektoratit të Universiteti të Mjekësisë, i cili mban firmën e rektorit Arben Gjata përcaktohet se: “Shtyhet afati i aplikimeve deri më datë 31 janar 2017, për arsye se numri i aplikantëve të kualifikuar për të vijuar me procedurat e mëtejshme është më i vogël se numri i kuotave të miratuara me vendim të senatit akademik”. Numri i kuotave është 186, ndërsa numri i aplikantëve që plotësojnë kriteret është 169, pra janë 17 kadidatë më pak se kuotat. Sipas udhëzimit të ri, intervistimi me gojë i kandidatëve do të kryhet në datë 13 shkurt 2017. Ndërsa, testi i informatizuar që do të zhvillohet pranë Agjencisë Kombëtare të Provimeve do të nisë në datë 20 shkurt 2017. Ky shqetësim ishte ngritur edhe më herët nga rektori i UMT, Arben Gjata, pasi sipas tij çdo vit largohen drejt vendeve europiane rreth 200 mjekë, gjë që është e njëjtë me shifrën e mjekëve që diplomohen në Fakultetin e Mjekësisë.

Kandidatët

Dekanati i Fakultetit të Mjekësisë ka miratuar listën përfundimtare me 169 kandidatëve aplikantë, të cilët plotësojnë kushtet dhe kanë të drejtën që të marrin pjesë në etapat e mëtejshme të konkursit. Kandidatët të cilët kanë emrin në listat e mëposhtme, sipas vendimit të ri të Rektoratit të UMT do ta nisin konkurrimin më datë 13 shkurt 2017 me intervistën me gojë. Rezultatet e intervistimit me gojë shpallen nga komisioni pas aprovimit nga dekani. Në total, intervista vlerësohet me 10% të pikëve, 20% të pikëve kandidatët i fitojnë nga mesatarja e viteve të studimit. Ndërsa, testimi i informatizuar, sipas rregullores së re të specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2016-2017 nis më datë 20 shkurt 2017 për kandidatët që kanë kryer intervistën me gojë dhe zhvillohet në Agjencinë Kombëtare të Provimeve (AKP) sipas kalendarit të përcaktuar nga AKP-ja. Testi përbën pjesën më të kryesore të garës, pasi aty kandidati merr 70% të pikëve në total. Në testin e informatizuar kandidatët do të kenë 100 pyetje me alternativa. Bashkëngjitur shkrimit keni listën e plotë të konkurrentëve që plotësojnë kushtet për të hyrë në konkursin e specializimeve afatgjata në mjekësi, deri më datën 5 janar 2017, ndërkohë që aplikimi i vijon deri në fund të janarit.