06 Jan 2017

I kujt është Sebino Plaku? Kjo është pyetja që lind me fillimin e merkatos së janarit. Sulmuesi që gjatë pjesës së parë veshi fanellën e Korabit, tashmë ka vendosur që të rikthehet te Skënderbeu, skuadër e cila ka edhe kartonin e tij. Ditën e djeshme Plaku ka dalë në seancën stërvitore që ekipi korçar ka zhvilluar, por edhe drejtuesit e klubit bardhekuq e kanë zyrtarizuar rikthimin e tij në ekip. Ndërkohë, i menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i Korabit. Klubi dibran përmes një deklarate të postuar në faqen e tyre zyrtare në “Facebook”, ka bërë publik faktin se lojtari në fjalë nuk mund të largohet nga skuadra pa miratimin e drejtuesve. Gjërat shkojnë deri aty sa zyrtarët e Korabit kanë shkuar në FSHF për të depozituar një ankesë në lidhje me faktin se sulmuesi që është nën kontratë me këta të fundit ka dalë në stërvitje me Skënderbeun. Megjithatë çdo gjë pritet të zgjidhet në klauzolën e huazimit të lojtarit. Nëse Sebino Plaku ka kërkuar largimin nga skuadra e Korabit, atëherë ai mund të vazhdojë i qetë punën te Skënderbeu. Por, në rast se nuk e ka bërë këtë kërkesë, atëherë klubi dibran ka të drejtë në pretendimet e saj. Gjithsesi çdo gjë pritet të zgjidhet në vijim.