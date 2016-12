Ermelinda Hoxhaj

Kandidatët që janë regjistruar për të hyrë në garën për specializimet afatgjata në Universitetin e Mjekësisë konkurrimi do të nis më datë 9 janar me intervistën me gojë. Rezultatet e intervistimit me gojë shpallen nga Komisioni pas aprovimit nga dekani. Në total intervista vlerësohet me 10% të opikëve, ndërsa 20% të piëve kandidatët i fitojnë nga mesatarja e viteve të studimit. Ndërsa, testimi i informatizuar sipas rregullores së Specializimeve Afatgjata, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2016-2017″ nis më datë 16 janar 2017 për kandidatët që kanë kryer intervistën me gojë, dhe zhvillohet në agjencinë Kombatrë të provimeve (AKP) sipas kalendarit të përcaktuar nga nga AKP Testi është pjesë më e rëndnësishme e garës pasi aty kandidati merr 70% të pikëve në total, ai do të ketë 100 pyetje me alternative. “Gazeta Shqiptare” publikon fondin e pyetjeve të miratuar nga fakulteti i mjekësisë prej të cilave do të përzgjidhen pyetjet që do të bien në testim. Normalisht kandidtaët ditën e provimti duhet të ketë me vete mjetin e identifikimit si dhe fotokopjen e saj. Po ashtu, ata duhet të paraqiten 30 minuta para fillimit të testimit. Për këtë vit do të pranohen në total 186 specilizantë të rinj, ku 124 do të jetë nga kuotat e pambuluara ndërsa pjes atjëtër të dnarë nga jminsitritë ëprkatëse, ministria e shëndetësië këtë vit ka kërkuar 42 kuota. Diferenca mes kutave të mbuuara dhe të lira është se ata që fitojnë nga kuotat e mbuluara do të paguehn me rrogë mujore nga institucioni përkatës. Dhe specializantët duhet të plotësojnë kushtet e kontartës që do të nënshkruajnë, me ministrinë e shëndetësisë, asaj të Drejtësië apo minsitrisë së e Brendshme pasi në të kudnër do të kenë penalizime të ashpra, deri në 2 milionë lekë të reja. Si dhe kthim të pagesave mujore që kanë marrë gjatë viteve të specializimit.