09 Jan 2017

Stevan Jovetiç ka talent, por prej vitesh nuk luan rregullisht dhe tashmë edhe me Interin i ka dhënë fund. Pritet vetëm zyrtarizimi i shitjes së tij, sepse duket se është shumë pranë marrëveshja me Seviljen. Ndërkaq, vetë fantazisti malazez, duke folur për mediat serbe, nuk e fsheh zhgënjimin: “Nuk jam i kënaqur. Kam punuar mirë, isha gati të luaja, por nuk e pata kurrë mundësinë. Nuk është problemi tek unë, sepse paraqitesha mirë, mjafton të shihni ndeshjet me Malin e Zi. Puna ime është të stërvitem në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të jem gati të luaj në çdo moment. Nëse nuk luaj dhe pse nuk luaj, duhet të pyesni dikë tjetër, jo mua”.