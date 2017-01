13 Jan 2017Posted by us er

Një mbrëmje rekordesh për t’u kujtuar gjatë. Suksesi 3-1 i Barcelonës në “Camp Nou” ndaj Atletik Bilbaon nuk vlejti thjesht kualifikimin e çerekfinale të Kupës së Mbretit, por përmirësoi edhe statistikat e tredhëmbëshit Mesi-Nejmar-Suarez. Sulmuesi uruguaian arriti shifrën e 100 golave me Barcelonën në të gjitha kompeticionet, teksa shënon 120 ndeshje me fanellën blaugrana. 68 finalizime i përkasin La Ligas, 17 Championsit, 8 Kupës Mbretit, 5 botërorit për klube dhe nga një në Superkupën e Spanjës dhe atë të Europës. 29-vjeçari bëhet kështu lojtari i tretë në historinë e Barçës, që arrin shifrën e 100 golave me më pak ndeshje. Në të kaluarën vetëm dy lojtarë kanë shënuar 100 gola në më pak ndeshje të luajtura se Suarez. Bëhet fjalë për Mariano Martin, që e arriti këtë numër finalizimesh në vetëm 99 takime dhe për Kubalan që zhvilloi 103 sfida për 100 gola. Lionel Mesi, duhet të zhvillonte plot 188 takime me katalanasit, për ta dërguar 100 herë topin në rrjetë. Për yllin argjentinas goli që i dha kualifikimin Barçës ndaj Bilbaos ishte i treti radhazi nga goditja e lirë. Që nga momenti kur luajnë bashkë, Mesi, Suarez e Neymar kanë dënuar në total 302 gola.