07 Jan 2017Posted by us er

Ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri u bëri thirrje qytetarëve të kufizojnë lëvizjet në ditët në vijim, pasi moti do të vijojë të përkeqësohet. Ai inspektoi nga afër situatën dhe masat e marra nga strukturat e Emergjencave Civile për shkak të reshjeve të borës në “Rrugën e Kombit”. “Sot nuk kemi asnjë problem, po menaxhohet e gjithë situata në të gjithë Shqipërinë. Unë e gjej këtë rast për t’u bërë thirrje edhe njëherë të gjithë qytetarëve, veçanërisht zonës veriore, verilindore, juglindore të mos përdorin rrugën, të kufizojnë në maksimum lëvizjet, vetëm atëherë kur është absolutisht e domosdoshme, veçanërisht gjatë natës”, tha Tahiri, në fjalën e tij. Sipas tij, “ditët që vijnë pas do jenë më të ftohta, moti përkeqësohet. Ndaj është e domosdoshme të marrim masa të gjithë qytetarët që të kufizojnë lëvizjet”. Ministri siguroi se të gjitha strukturat shtetërore janë në këmbë për t’u ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve. “Emergjencat Civile janë në gatishmëri. Janë mbi 100 mjete vetëm në këtë zonë për të ndihmuar që rrugët kombëtare të mos bllokohen dhe t’u gjendemi njerëzve. Struktura e Ministrisë së Transporteve është e gjitha në gatishmëri, Ministria e Shëndetësisë është e gjitha në gatishmëri për t’u gjendur njerëzve që kanë emergjenca shëndetësore. Rezervat e Shtetit janë të gjitha në gatishmëri me ndihma për të gjithë ata që kanë nevojë për ushqime. Presim kërkesat nga pushteti vendor për të gjitha familjet që kanë nevojë për ushqime në mënyrë që t’u gjendemi pranë me sa kemi mundësi”, theksoi ndër të tjera ministri Tahiri.