Xhensila Kodra

Ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri bëri dje publik bilancin e vitit të shkuar për Policinë e Shtetit. Duke e cilësuar 2016-ën si “një vit të konsolidimit të punës së policisë në luftën kundër kriminalitetit”, Tahiri tha se në duart e policisë kanë rënë edhe “të paprekshmit” apo “peshqit e mëdhenj”. “Gjatë vitit 2016 janë sekuestruar 47.6 milionë euro pasuri kriminale dhe asete kriminale. Unë kam dëgjuar shpesh të thonë se policia merret me të varfrit, se ligji vlen për ata që s’kanë miq. Se ‘peshqit e mëdhenj’ nuk duken gjëkundi në radarët e policisë dhe agjencive ligjzbatuese”, – theksoi ministri Tahiri, ndërsa shtoi më tej se janë sekuestruar edhe llogari bankare, apartamente, biznese dhe pasuri të paluajtshme. “Në tri vitet e fundit, shuma e pasurive dhe e vlerës së aseteve kriminale dhe llogarive bankare të sekuestruara kap shifrën 100 milionë euro. Dhe në këtë kuadër, autorë, në përgjithësi, të arrestuar për korrupsion janë 933. Ndër ta edhe zyrtarë jo pak, veçanërisht në drejtësi, në pushtetin vendor, në dogana, në OSHEE, në administratën e Burgjeve, në Tatime, në Arsim dhe në çdo fushë që sipas vlerësimit të Policisë dhe agjencive ligjzbatuese përbën rrezik të lartë për korrupsion”, – sqaroi ministri, teksa pohoi se Shqipëria në vitin 2016 ishte më e sigurt dhe me më pak ngjarje kriminale.

Statistikat

Vitin e shkuar ka pasur gjithsej 33.805 vepra penale. Sipas ministrit, kjo shifër është më e ulët se në vitin 2015. “Janë proceduar penalisht 31.220 autorë, pra shtetas, nga të cilët 10.068 janë ndaluar ose arrestuar nga Policia e Shtetit. Janë kapur 2.211 persona të shpallur në kërkim për vepra penale të kryera këtë vit ose më parë, kryesisht për vrasje, terrorizëm, krime kundër personit, krime në fushën e krimit të organizuar dhe krime kundër pronës. Janë gjithsej 277 operacione policore, nga të cilat thuajse 60 janë në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë. Vetëm me INTERPOL dhe EUROPOL janë gati 15.000 informacione të shkëmbyera. Janë arrestuar 120 persona me qëllim ekstradimi drejt vendeve të tjera dhe gati 90 persona me qëllim ekstradimi nga vende të tjera drejt Shqipërisë”, – tha ministri Tahiri. Gjatë vitit 2016, Policia e Shtetit ka trajtuar 87.090 konflikte. “Një problem jo i vogël për ne gjatë vitit 2016 dhe një kambanë jo e vogël alarmi për vitin 2017 është dhuna në familje. Gjatë vitit 2016 janë 3.695 raste të dhunës në familje. Janë realisht shumë për vendin tonë. Dhe janë proceduar 3.845 autorë, ndër të cilët gati 1.000 të arrestuar”, – tha Tahiri. Po sipas tij, një çështje tjetër madhore është edhe armëmbajtja pa leje, për të cilat qytetarët kanë afat deri më 30 prill që t’i dorëzojnë vullnetarisht. “Janë 1.049 vepra penale. Të proceduar janë 1.194 persona për armëmbajtje pa leje vetëm gjatë një viti, 2016-ës. Janë 1.194 persona të arrestuar për armëmbajtje pa leje gjatë vitit 2016. Ndaj dhuna në familje dhe armëmbajtja pa leje do jenë dy prioritete madhore të punës sonë gjatë vitit 2017”, – tha ai. Sipas ministrit, numri i vrasjeve në familje ka pësuar ulje, por është ende i lartë në përqindjen që zë në numrin e të gjitha vrasjeve që ka në Republikën e Shqipërisë. “Gjatë vitit 2016, për të dytin vit radhas, është regjistruar numër më i vogël vrasjesh krahasuar me çdo vit të 25 viteve të kaluara. Janë gjithsej 71 vrasje, që janë shumë më pak sesa çdo vit në të kaluarën, përjashto vitin 2015. Ndërkohë që, gati 75% të vrasjeve në vendin tonë, janë për 3 motive: familjare; të pronësisë; motive të dobëta, pra vrasje të çastit”, – sqaroi më tej ministri i Brendshëm. Po ashtu, në bilancin e vitit të shkuar të Policisë së Shtetit ka rezultuar se vjedhjet me armë janë 60% më pak krahasuar me vitin 2015 dhe mbi 100% më pak krahasuar me vitet e tjera të së kaluarës, kurse vjedhjet e banesave janë gati 15% më pak. Janë 883 punonjës policie në procedim disiplinor dhe penal gjatë vitit 2016. Gjithashtu, ministri u ndal edhe tek ata qytetarë që duan të ndryshojnë adresën e vendit ku banojnë, për të cilët ka një afat 6-mujor, që nis nga muaji janar i vitit 2017, dhe pas qershorit të këtij viti, do të ketë gjobë për të gjithë ata që nuk ndryshojnë adresën e vendbanimit.