Partizani shënon një lumë me gola në miqësoren e tretë, atë kundër skuadrës së 21-vjeçarëve të Qabalas, të cilën e mundi me rezultatin 6-2. Të kuqtë e nisin ndeshjen me dy gola epërsi, kur ende nuk ishin ngrohur lojtarët në fushën e lojës. Mbrojtësi Gëzim Krasniqi realizoi që në minutën e dytë pas një krosimi në shtyllën e dytë, ndërsa Mentor Mazrekaj, që rikthehej titullar me fanellën e kuqe pas gati një viti, rrëmben skenën duke shënuar në minutën e 5-të një gol mjaft të bukur. Mesfushori do të shkëlqejë sërish në të 22′-ën, kur sërish nga distanca e çon topin aty ku gardiani kundërshtar nuk mund ta arrijë dot. Epërsia e 3 golave solli përgjumje te të kuqtë, që pësuan gol në të 25′-ën pas një gabimi të Atandës, që gjithsesi e korrigjon gabimin e tij 3 minuta më pas me golin e katërt. 21- vjeçarët e Qabalas do të ngushtojnë edhe njëherë diferencat në të 39′-ën, ndërsa golin e fundit të pjesës së parë e shënon Fili në të 43′-ën. Më pas në pjesën e dytë Starova fillon valsin e zëvendësimeve, ku hedh edhe 10 lojtarë të tjerë, ndërsa një nga zëvendësuesit, pikërisht Ardit Jaupaj, shënon golin e gjashtë për të kuqtë dhe të fundit të takimit në minutën e 88-të, duke vulosur kështu një fitore tenistike të Partizanit në miqësoren e fundit në tokën turke. Të kuqtë do të kthehen në Shqipëri ditën e enjte, për të vijuar më pas në atdhe përgatitjet e fundit në kuadër të pjesës së mbetur të sezonit.