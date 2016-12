25 Dhj 2016Posted by us er

Pas sulmit terrorist, Presidenti i Gjermanisë bën thirrje në përshëndetjen për Krishtlindje, për arsye dhe respekt.

Nga Joachim Gauck

Përshëndetja tradicionale e Krishtlindjes e presidentit sivjet është tërësisht në shenjë të sulmit në tregun e Krishtlindjes në Berlin në sheshin ‘Breitscheidplatz’ më 19 dhjetor. Dymbëdhjetë vetë gjetën vdekjen dhe 53 u plagosën pjesërisht rëndë, kur atentatori mësyu me një maune në masën e njerëzve. “Shumë të vdekur dhe të plagosur në një treg Krishtlindjesh në Berlin na kanë tronditur e trazuar thellë”, thotë Joachim Gauck. “Njerëzit tani ndjejnë indinjatë, zemëratë, frikë dhe pafuqi. Ndjenja, prej të cilave njeriu nuk duhet të lejojë të pushtohet dhe kurrsesi indinjata dhe zemërata, nuk duhet të kthehen tani në urrejtje e dhunë. Në vend të kësaj është e rëndësishme të qëndrojmë të bashkuar dhe të mbrojmë njerëzoren. Kush është i ndjeshëm, i hapur dhe i gatshëm për ndihmë, mund t’i shndërrojë indinjatën dhe zemëratën në forca që mbrojnë prej urrejtjes, dhunës dhe përçmimit ndaj të tjerëve”, thotë Gauck në fjalimin e tij të të regjistruar në Presidencë në kështjellën Bellevue. Kjo është përshëndetja e tij e fundit me rastin e Krishtlindjes si president.

‘Përballja politike me arsye’

Këto janë fjalë, prej të cilave lexohet qartë shqetësimi i tij nga një radikalizim i shoqërisë. E në radhë të parë, shqetësimi prej një konfrontimi politik lidhur me politikën ndaj refugjatëve. “Pikërisht në kohët e sulmeve terroriste ne duhet të mos i thellojmë hendeqet në shoqërinë tonë, as duke i përgjithësuar grupet si të dyshuar dhe as duke i shpallur në mënyrë përgjithësuese politikanët si fajtorë”, thekson Joachim Gauck. Por kjo nuk do të thotë që të heqësh dorë prej diskutimit politik për shkaqet dhe pasojat e sulmit. Si për politikën ndaj refugjatëve, ashtu edhe për sigurinë në Gjermani duhet të ketë debat konstruktiv, me arsye dhe me respekt ndaj kundërshtarit politik. Për ish-priftin evangjelist Gauck, kjo ka të bëjë edhe me një mesazh kristian të Krishtlindjes: “Ne duhet pikërisht në këto ditë të sjellim në vëmendje atë çfarë e karakterizon Krishtlindjen dhe që përtej kristianizmit është bërë pjesë e kulturës sonë”.

‘Faleminderit shumë qytetareve dhe qytetarëve!’

Qytetarëve presidenti u bën thirrje, që të kenë besim tek vendi i tyre dhe të bëjnë gjithçka, në mënyrë që shoqëria të mbetet një vend i bashkëjetesës në solidaritet edhe tani që ajo po përballet me probleme të pazgjidhura. Me këtë ai nuk do të dhurojë “dëshira ëndrrash”, por bën fjalë për realitetin. Vazhdimisht ai takon njerëz që e kanë bërë Gjermaninë përmes kontributit vetjak më të banueshme, më të sigurt dhe më të besueshme. Kjo ndodh si në profesion, në kohën e lirë, në familje apo në angazhimet vullnetare. “Këta njerëz gjatë viteve si president më kanë bërë mua gjithmonë e më të sigurt”. Presidenti në fjalën e tij lëvdon e shpreh mirënjohje veçanërisht për infermierët e kujdestarët, edukatoret e mësuesit, ushtarët e policët. Por edhe për sindikalistët e angazhuar dhe sipërmarrësit e vetëdijshëm për përgjegjësinë, punonjësit socialë dhe menaxherët si dhe të gjithë ata që zbatojnë të drejtën. “Po ashtu meritojnë falënderim edhe shumë qytetare e qytetarë që angazhohen vullnetarisht në ndihmë të refugjatëve e që me këtë tregojnë se nuk duhet të refuzohet dhe të përjashtohet e huaja, për të ruajtur e jetuar atë që është e jotja. Pikërisht në kohë të pasigurta shoqëria di ta vlerësojë ‘punën e besueshme’ të këtyre njerëzve. Jo sepse ata bëjnë diçka të jashtëzakonshme, por sepse ata, atë që është e zakonshme e bëjnë jashtëzakonisht mirë”.