11 Jan 2017

FSHF bën një lajmërim të ri në lidhje me shtyrjen e kampionatit. Sipas saj, tetë klube janë dakord që kjo gjë të bëhet, por shtyrja mbetet pezull prej dy klubeve. Teuta dhe Laçi nuk janë dakord me këtë propozim, i cili tashmë po mbahet pezull prej tyre. Ndërkohë, FSHF-ja kërkon konsensus të plotë mes klubeve për këtë vendim, teksa këtë gjë e përmendi edhe në lajmërim. “FSHF-ja kërkon të bëjë me dije që klubet e Kategorisë Superiore: Partizani, Kukësi, Tirana Skënderbeu, Flamurtari, Luftëtari, Korabi e Vllaznia kanë dhënë ‘OK’ e tyre paraprak për shtyrjen e javës së parë të fazës së tretë të Kategorisë Superiore. Klubet e Teutës dhe Laçit nuk janë dakord për këtë propozim. FSHF-ja nga ana e saj kërkon një konsensus të plotë për të marrë vendim përfundimtar për këtë shtyrje të garës. Në ditët në vijim do azhurnoheni për zhvillime të reja, apo vendimin zyrtar përfundimtar.”