Jemi mësuar ta shohim në skenë teatrosh a në filma që shfaqen në ekrane. Aktori u qëndron larg mediave dhe zor se artikulon më shumë se dy fjali edhe në konferenca për rolet a shfaqjet e tij. Përtej kësaj, Robert Ndrenika flet veçse me praninë, siç ndodhi në rastin e protestave për ligjin e importit të plehrave.

Edhe pse ka pasur 75-vjetorin, Robert Ndrenika ka qenë gjatë pasdites së djeshme në Teatrin e Metropolit ku ka bërë prova për rolin e profesor Totit, në pjesën “Mendohu Xhakomino” të Pirandelos. Pavarësisht natyrës së tij të tërhequr, Teatri i ka organizuar një minifestë-surprizë ku Ndrenikës i janë dhuruar lule, ndërsa stafi ka festuar me tortën e ditëlindjes së aktorit. Shfaqja pritet të vijë në skenë gjatë muajit ndërsa Ndrenika ka aty rolin kryesor.

Me rastin e 75-vjetorit, urime e lule ka pasur për të. “Robert Ndrenika feston sot 75-vjetorin e lindjes, i cili nga koha kur hyri si aktor në Teatrin ‘Skampa’ e deri më sot, ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në kinematografinë dhe teatrin shqiptar. Një aktor i dashur e i pëlqyer nga të gjitha moshat, Ndrenika shquhet për larminë e roleve, për kalime të natyrshme nga drama dhe tragjedia në komedi dhe grotesk, një skicues i karaktereve të goditura. Ndër të paktët aktorë shqiptarë, që rolin e luan me një sens të spikatur realist. Ministria e Kulturës i uron jetë të gjatë e të lumtur Robert Ndrenikës në këtë 75-vjetor!”, ky ka qenë urimi i djeshëm i Ministrisë së Kulturës për aktorin Robert Ndrenika me rastin e datëlindjes.

Ndërsa, Pëllumb Kulla shkruante dje: “Berti i dashur, ta uroj këtë ditë të shënuar. Ti, i shtrenjti Bert, meriton që sot, veç e veç, tok e tok, shtëpi më shtëpi, studio më studio, auditor më auditor, njerëzit të trokasin gotat me mendjen tek vitet e tua gjurmëlënës në skenat dhe ekranet e shqiptarëve. Me ty, o shoku im i klasës dhe i shkollës, o miku im i vjetër, kemi kaluar bashkë një pjesë të mirë të këtyre viteve. Kemi biseduar dhe kemi qarë halle, jemi tallur e kemi ngacmuar njëri-tjetrin, por kurrë unë nuk jam ndalur e nuk të kam thënë atë që do të të them pikërisht sot. Atë që, ti i dashuri im, je një artist i madh, nga ata të ndriturit, nga ata që skenës dhe ekranit i vijnë rrallë, shumë rrallë. Ti je nga ajo racë aktorësh që të zbukurojnë jetën dhe që i japin pavdekshmëri teatrit. Asaj loje magjepsëse, ku njerëzit qeshin e qajnë për ca realitete të sajuara bukur. Ti, Bert, je nga ata aktorë të paktë që janë mjeshtra dhe në ndërtimin e figurave komike dhe po aq mbresëlënës me karakteret dramatikë. Ti ke bërë aq shumë sa njerëzve kur u flitet për teatrin, mendja u shkon vetëm tek artistë si ti. Paç jetë të gjatë mes familjarëve të tu, mes miqve të tu dhe u shtoftë edhe më tej magjia e artit tënd!”.

Nuk kanë munguar as urimet e Teatrit Kombëtar, i cili “uron dhe e falënderon aktorin brilant të qindra karaktereve dhe personazheve, Robert Ndrenika në ditën e lindjes së tij, për kontributin e jashtëzakonshëm, dhënë në skenën e kinematografisë e teatrit shqiptar. Jetë të gjatë e sa më shumë lumturi në jetën tuaj!”. Robert Ndrenika lindi në Tiranë, në 1942. Ka qënë ndër aktorët që ka pasur ngarkesën më të madhe në teatër dhe kinematografi. Nga dramaturgjia kombëtare, midis të tjerash, ka interpretuar: “Besa” e Sami Frashërit, “Ura” e Minush Jeros, “Prefekti” i Besim Levonjës, “Familja e peshkatarit” e Sulejman Pitarkës, “Bashkë me agimin” e Kolë Jakovës, “Midis dy njerëzve” e Kiço Blushit, “Skënderbeu”, “Gjenerali i ushtrisë së vdekur” dhe “Stinë e mërzitshme në Olimp” të Ismail Kadaresë, “Lumi i vdekur” i Jakov Xoxës, “Fytyra e dytë” dhe “Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo” të Dritëro Agollit, “Shkallët” dhe “Shtëpia me dy porta” të Ruzhdi Pulahës. Nga dramaturgjia e huaj mund te përmendim “Shumë zhurmë për asgjë”, “Nata e dymbëdhjetë” dhe “Zbutja e kryeneçes” te Shekspirit, “I sëmuri për mend” dhe “Kopraci” të Molierit, “Udha e largët” e Arbuzovit, “Luiza Miler” e Shilerit, “Prometeu” dhe “Njeriu që pa vdekjen me sy” të Viktor Eftimiut, “Dashuri e tillë” e Kohoutit, “Banja” e Majakovskit, “Arturo Ui” e Brehtit, “Vdekja e një komisioneri” e e Millerit, “Vizita e damës plake” e Dyrrenmatit, “Magjia e madhe” dhe “Cilindri” të De Filipos, “Darka e të marrëve” e Veberit, “6 vjet shtatzënë” e Cikliropulosit, “Pulëbardha” e Anton Çehovit, “Histori zooparku” e Ollbit, etj. Në vitin 1979 i është akorduar titulli “Artist i Merituar” dhe ne vitin 1988 titulli “Artist i Popullit”. Është nderuar me Kupën për Aktorin më të Mire në Festivalin Kombëtar te Teatrit, më 1994, për rolin e Di Spetes në shfaqjen “Magjia e Madhe”, te De Filipos dhe ne Festivalin e Filmit te vitit 1979, për rolin e Prefektit në filmin “Koncert në vitin 1936”.